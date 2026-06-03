Agência Minas Gerais | Governo de Minas anuncia R$ 350 milhões para obras rodoviárias na região Central do estado

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O governador Mateus Simões anunciou, neste sábado (30/5), investimentos de R$ 350 milhões para obras de infraestrutura rodoviária na região Central do estado. A destinação de recursos foi detalhada durante reunião com o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), prefeitos e deputados da região, realizada durante vistoria à Praça de Serviços, instalada na Lagoa Boa Vista, em Sete Lagoas, no âmbito do Governo Presente.

Os investimentos contemplam intervenções consideradas prioritárias para melhorar a mobilidade, ampliar a segurança viária e fortalecer a integração entre os municípios da região Central, e serão viabilizados a partir de recursos da desestatização da Copasa.

Entre alguns das principais intervenções, previstas para 2026, estão as obras de revitalização da MG-238, entre Jequitibá e Sete Lagoas, com investimento de R$ 15 milhões; da MG-816, entre Santana do Riacho até a entrada para a Serra do Cipó, com investimento de R$ 6 milhões; da MG-238, partindo da BR-040 até Cachoeira da Prata, com investimento de R$ 2 milhões; e da MG-060, do entroncamento da MG-431 até a entrada de Papagaios, com investimento de R$ 1 milhão, além da MGC 356, do trevo do Belvedere até a BR-040, com investimento de R$ 8 milhões.

Durante o encontro, o governador destacou a importância dos investimentos para atender demandas históricas dos municípios e também de projetos que vão ampliar a capacidade logística da região.

“Além das obras de revitalização, que são demandas importantes e muito aguardadas porque vão melhorar estradas essenciais, também estamos garantindo uma série de projetos para adiatar outras obras. Entre eles, o projeto que eu acho que é o mais esperado e desejado do dia, da MG-231, de Sete Lagoas a Santana. Além dos projetos dos contornos de Caeté e Esmeraldas, e da ligação de Ravena a Sabará. Sem falar do projeto do viaduto da Barbosa de Melo, que já tem investimento garantido de R$ 15 milhões”, disse o governador.

Praça de Serviços

Após a reunião, o governador vistoriou a Praça de Serviços do programa Governo Presente, iniciativa que aproxima a gestão estadual da população por meio da oferta de serviços públicos gratuitos durante o período de transferência simbólica da capital do estado.

Realizada neste sábado (30/5) e domingo (31/5), na Lagoa Boa Vista, em Sete Lagoas, a ação reúne diversos atendimentos em um único local, incluindo vacimóvel, castramóvel e emissão da nova carteira de identidade, facilitando o acesso dos cidadãos a serviços e direitos, reduzindo deslocamentos e burocracias e promovendo atendimento humanizado.

Balanço

O Governo Presente já ultrapassou a marca de 100 mil atendimentos e orientações gratuitas realizados nas regiões por onde passou, incluindo municípios do Triângulo Mineiro, Vale do Aço, Zona da Mata, Sul de Minas, Noroeste, Nordeste e regiões históricas do estado.

Com a edição de Sete Lagoas, a iniciativa chega à sua 14ª realização, consolidando-se como uma das principais ações itinerantes do Governo de Minas para fortalecer a aproximação entre o poder público e a população.