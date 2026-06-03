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CET-Rio divulga as interdições programadas deste domingo (31/05) – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

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Túnel Rebouças
O Túnel Rebouças será fechado, no sentido Centro, das 23h deste domingo (31/05) às 5h de segunda-feira (01/06), para serviços de revitalização. As galerias de sentido oposto funcionarão com uma faixa reversível (esquerda) no sentido Centro e duas faixas de trânsito no sentido Lagoa.

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Elevado das Bandeiras
O Tablado Inferior do Elevado das Bandeiras será fechado no sentido São Conrado, das 23h deste domingo (31/05) às 4h30 de segunda-feira (01/06) para manutenção. A ligação Barra – São Conrado será feita pelo Tablado Superior do Elevado das Bandeiras, que estará funcionando em direção a São Conrado.

Orientação aos condutores
Motoristas devem estar atentos à sinalização implantada na região. Operadores da CET-Rio irão monitorar as condições do trânsito e atuarão, se necessário. Além disso, os tempos semafóricos serão ajustados para melhorar a fluidez nas rotas de desvio e nos principais corredores da região.

Categoria:

  • 31 de maio de 2026
    • Marcações: Elevado das Bandeiras Interdição trânsito túnel rebouças

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