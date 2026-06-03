Agência Minas Gerais | Governo de Minas transfere capital para Sete Lagoas e anuncia oito novos Colégios Tiradentes na Região Metropolitana de Belo Horizonte

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O governador Mateus Simões anunciou, nesta sexta-feira (29/5), a instalação de oito novos Colégios Tiradentes da Polícia Militar (CTPMs) na região Central do estado. O anúncio, o maior direcionado aos Colégios Tiradentes nessa gestão, foi realizado durante a solenidade de transferência provisória da capital mineira para Sete Lagoas, realizada no Quartel da Polícia Militar do município, dentro da programação do projeto Governo Presente.

Ao lado dos secretários de Estado de Governo (Segov), Castellar Neto, de Cultura e Turismo (Secult), Leônidas de Oliveira, de Educação (SEE/MG), Gustavo Braga, de Comunicação Social (Secom), Cássia Ximenes, e da presidente do Serviço Social Autônomo Servas, Christiana Renault, o governador de Minas detalhou que as novas unidades serão implantadas em Belo Horizonte, na Escola Estadual Coronel Juca Pinto; em Betim, na Escola Estadual João Paulo I; em Lagoa Santa, na Escola Estadual Reparata Dias de Oliveira; em Ribeirão das Neves, na Escola Estadual Nossa Senhora das Neves; e em Santa Luzia, na Escola Estadual Ephigênia de Jesus Werneck. Já nos municípios de Ibirité, Pedro Leopoldo e Sabará, as escolas que receberão as unidades do Colégio Tiradentes ainda serão definidas.

Com o anúncio, o Governo de Minas chega à marca de 24 novas unidades do Colégio Tiradentes anunciadas em diferentes regiões do estado durante as ações do Governo Presente. A gestão das escolas será realizada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em parceria com a SEE/MG.

“Estou muito feliz por estar fazendo o maior anúncio de Colégios Tiradentes de uma só vez. O nosso levantamento indica que, nessas cidades específicas, pouco mais da metade das vagas serão suficientes para atender os militares. Por isso, nessas escolas, cerca de 50% das vagas serão destinadas ao público comum. Ou seja, teremos oportunidades de avanços com as matrículas de civis. E, ainda, vamos manter 10% das vagas para filhos de policiais civis, conforme estamos fazendo”, disse o governador.

Atualmente, Minas Gerais conta com 30 unidades do Colégio Tiradentes, que atendem cerca de 24 mil estudantes. O modelo é reconhecido pelos resultados educacionais, pela disciplina e pela formação cidadã oferecida aos alunos em diversas regiões do estado.

A expansão da rede já contemplou os municípios de Araçuaí, Araxá, Caratinga, Conselheiro Lafaiete, Coronel Fabriciano, Extrema, Itajubá, Ituiutaba, Leopoldina, Muriaé, Paracatu, Patrocínio, Poços de Caldas, São Lourenço, Varginha e Viçosa.

A iniciativa reforça o compromisso do Governo de Minas com a melhoria da educação pública e com a valorização das forças de segurança, por meio de ações integradas entre os órgãos estaduais e investimentos planejados para ampliar o acesso ao ensino de qualidade.

Governo Presente

A transferência provisória da capital para Sete Lagoas integra a programação do projeto Governo Presente, iniciativa que busca fortalecer a presença institucional do Estado no interior mineiro, aproximando o Governo de Minas das demandas regionais e ampliando o diálogo com lideranças locais.

O projeto prevê a realização de agendas em 19 cidades mineiras até junho, promovendo articulação institucional e construção de políticas públicas alinhadas às necessidades de cada território.