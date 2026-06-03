Após 40 anos de espera, obra de macrodrenagem avança em Xanxerê com R$ 9,5 milhões do Estado para reduzir enchentes

Fotos: Marllon Legnaghi/GOVSC

O Governo de Santa Catarina reforça seu apoio aos municípios catarinenses com o avanço das obras do túnel de macrodrenagem do rio Xanxerê. Iniciada em abril deste ano, a intervenção é resultado de parceria entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade (SIE), e a Prefeitura Municipal de Xanxerê. Do investimento total de R$ 20 milhões, R$ 9,5 milhões são aportados pelo governo estadual, por meio de convênio.

A obra tem como objetivo ampliar a vazão das águas pluviais e fluviais no município, reduzindo os impactos de enchentes que há mais de 40 anos afetam famílias da região, comprometem estruturas urbanas e limitam o crescimento local. A iniciativa também contribui para o desenvolvimento urbano sustentável e para a ampliação da segurança e da qualidade de vida da população.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, destacou as ações voltadas à prevenção de eventos climáticos extremos, recorrentes em diferentes regiões do estado: “O Estado de Santa Catarina vive um novo momento quando o assunto é proteção civil. Obras por todas as regiões e essa é mais uma obra de macrodrenagem do Oeste Catarinense que vai resolver um problema de décadas”, disse Jorginho Mello.

As obras seguem cronograma previamente estabelecido. Na etapa inicial, foi realizada a limpeza da área, a remoção da cobertura orgânica do solo e a escavação de rocha a céu aberto.

Na sequência, em maio desse ano, teve início a abertura do túnel no maciço rochoso, com escavações e detonações controladas. De acordo com a Prefeitura Municipal de Xanxerê, todo o material rochoso retirado será reaproveitado, com britagem e destinação para melhoria de estradas do município, além de utilização como base para pavimentação asfáltica em vias urbanas e rurais.

O prefeito de Xanxerê, Oscar Martarello, destacou o impacto da obra para o município e agradeceu o apoio do governo estadual: “É uma obra extremamente audaciosa e não foi necessário apenas recurso financeiro, foi necessário coragem. Uma obra de R$ 20 milhões que vai resolver um problema de alagamento de mais de 40 anos, trazendo tranquilidade para toda a nossa população”.

O secretário da SIE, Ricardo Grando, também ressaltou a relevância da iniciativa: “Dos mais de 2.000 processos de convênios com os municípios catarinenses, esse não é o maior, mas talvez seja o mais importante, pois repercute de forma direta e objetiva na vida das pessoas.”

O túnel terá 943 metros de extensão e profundidades entre 30 e 60 metros, partindo da região central do município até área de jazida de extração de rocha desativada sob a rodovia BR-282, com canal de dissipação até o deságue no rio Xanxerê, a cerca de 125 metros do ponto final. O projeto inclui escavação em rocha, estabilização, revestimento em concreto projetado e instalação de dispositivos cApós 40 anos de espera, obra de macrodrenagem avança em Xanxerê com R$ 9,5 milhões do Estado para reduzir enchentesomplementares, garantindo eficiência e segurança ao sistema de drenagem.