Sorocaba tem tradicional Desfile dos Tropeiros e 5ª Cavalgada Solidária #AFOMENAOEFAKE! neste domingo (31) – Agência de Notícias

Fotos: Marcel Herrera/Secom

Sorocaba celebra mais uma vez a sua tradição com o Desfile dos Tropeiros e a 5ª Cavalgada Solidária #AFOMENAOEFAKE, realizadas neste domingo (31), como parte das comemorações e ponto alto da 59ª Semana do Tropeiro, que contou, ainda, com outras atrações culturais.

O Desfile dos Tropeiros inaugurou este ano um novo trajeto, saindo do Clube União Recreativo Campestre e passando pelas avenidas Armando Pannunzio e General Carneiro, até alcançar a Praça 9 de Julho e retornar à Av. General Carneiro, onde parou para a tradicional benção, na praça ao lado da igreja São José. Ali, todos os participantes receberam a benção do diácono Rogério Francisco da Silva, da paróquia Cristo Rei, seguindo então até o Centro Hípico Pagliato, localizado à Rua Antônio Aparecido Ferraz, no Parque Santa Isabel, com várias atrações culturais e musicais, no encerramento.

No domingo de manhã, por volta das 10h, cerca de 3.800 cavalos e outros animais de montaria, charreteiros, cavaleiros participantes e organizadores deram início ao Desfile dos Tropeiros e à 5ª Cavalgada Solidária. Fizeram parte do desfile, não apenas cavaleiros e charreteiros de Sorocaba e região, mas juntaram-se a eles também cavaleiros e amazonas integrantes da Tropeada Paulista, que saiu da cidade de Itararé, dez dias antes, e percorreu os mais de 230 quilômetros do trajeto, passando pelos municípios de Itaberá, Itapeva, Taquaravaí, Buri, Itapetininga, Alambari, Capela do Alto e Araçoiaba da Serra, até alcançar Sorocaba, na tarde de ontem (30).

O evento é promovido pela Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretarias municipais de Governo (Segov), Cultura (Secult), Comunicação (Secom), Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Sema); Mobilidade (Semob) e do Fundo Social de Solidariedade (FSS), além do apoio da Urbes – Trânsito e Transportes, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar (PM).

Participaram do evento, o prefeito Rodrigo Manga, a primeira-dama, Sirlange Manga, o secretário de Cultura, Thiago Delmonde; o secretário de Segurança Urbana, João Alberto Corrêa Maia; o secretário de Governo, Sergio Barreto; o ouvidor-geral do município, Giovane Neves; e o presidente da Câmara Municipal, vereador Luís Santos, entre convidados de outros municípios e a população sorocabana que foi prestigiar o Desfile.

“É mais uma vez, uma alegria para nós, de Sorocaba, podermos receber tantas pessoas vindas de outras cidades para participar desta festa, que já se tornou tradicional em nosso município e que celebra a tradição do tropeirismo em Sorocaba e região”, destacou o prefeito Rodrigo Manga.

“Com certeza, essa Administração continuará se esforçando para manter viva essa tradição tão bonita, que está atrelada às raízes do povo sorocabano”, acrescentou o secretário da Cultura, Thiago Delmonde.

Entre os milhares de participantes do evento, vieram também, da vizinha Araçoiaba da Serra, Bruno da Silva Pinheiro, montado em seu belo boi Brinquedo, de dois anos e oito meses. “É a segunda vez que participo. No ano passado, vim também”, contou Bruno.

A presença feminina também é marcante no desfile. Com elegância e destreza, elas não se restringem ao público, mas também fazem montaria e participam do trajeto, bem como a primeira-dama Sirlange. Entre as muitas outras participantes, estava a jovem Isabela Oliveira Rodrigues, de Sorocaba, que veio acompanhada da égua Princesa. É sua terceira vez no evento, para o qual ela e a montaria se preparam diariamente, antes desse dia especial de celebração. “Aprendi a montar com meu pai e este é um universo, o da montaria, que a gente gosta muito. Porque é um ambiente muito bom, com pessoas do bem e que adoram esses animais. Nós cuidamos muito”, contou Isabela.

Graças à participação entusiasmada de tantos cavaleiros, amazonas e charreteiros, muitos deles vindos de longe, e ao suporte proporcionado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio de suas várias Secretarias, a Cavalgada foi encerrada sem nenhuma intercorrência.