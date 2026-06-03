Conferência Livre dos Direitos da Criança e do Adolescente acontece na próxima terça-feira



30/05/2026 |

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A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA-JP) e instituições da rede de proteção do Município, realiza, na próxima terça-feira (2), a Conferência Livre dos Direitos da Criança e do Adolescente de João Pessoa.

O evento vai acontecer das 13h às 17h, no Centro de Capacitação de Profissionais da Educação (Cecapro), localizada na Avenida Marechal Esperidião Rosas, nº 2.727, no bairro Tambauzinho.

Com o tema ‘Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente com participação ativa’, a conferência será um espaço de diálogo, escuta e construção coletiva, reunindo adolescentes das escolas municipais, representantes da Casa de Passagem Diagnóstica de acolhimento para crianças e adolescentes, além de jovens de instituições da sociedade civil.

A iniciativa integra a preparação para a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que será realizada nos dias 23 e 24 de julho, reunindo representantes da sociedade civil, profissionais da rede de proteção, adolescentes e toda a comunidade interessada na defesa e promoção dos direitos das crianças e adolescentes.

A proposta é ampliar a participação popular e fortalecer as políticas públicas voltadas à infância e juventude, incentivando debates sobre proteção integral, participação social e garantia de direitos.