ENTRETENIMENTO

EBC e MinC assinam acordo para integrar acervo ao Tela Brasil

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Por MRNews

A TV Brasil, emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), vai integrar a plataforma Tela Brasil, lançada neste sábado (30).

Pelo acordo de cooperação técnica firmado entre o Ministério da Cultura (MinC) e a EBC, inicialmente, a TV Brasil vai ceder mais de 150 obras para o catálogo da plataforma. Ao todo, cerca de 3 mil horas do acervo da EBC migrarão para o streaming público e gratuito.

Os programas serão disponibilizados ao longo dos próximos meses na plataforma Tela Brasil, com acesso pelo portal de serviços do governo federal, o Gov.br.

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O termo de cooperação foi formalmente assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pela ministra da Cultura, Margareth Menezes; pela presidente da EBC, Antonia Pellegrino; pelo secretário-executivo do MinC, Márcio Tavares; e pela secretária nacional do audiovisual da mesma pasta, Joelma Gonzaga.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entende que a nova plataforma vai ajudar a democratizar o conteúdo de audiovisual e este contribuirá para o autoconhecimento.

“É muito importante conhecermos a nossa própria gente. É muito importante nós não sermos estranhos entre nós. Isso vai dar uma identidade muito forte e vai fazer com que a meninada continue sonhando com muita coisa, mas sonhe com o Brasil.”

Comunicação pública

Aos presentes, a presidente da EBC destacou a dimensão do acervo compartilhado e celebrou o resgate da voz da empresa pública dentro do próprio governo federal. “Esse termo é histórico porque significa que, além de todo esse trabalho já feito para o Tela Brasil, até o fim do ano, teremos toda a programação da TV pública, toda a memória da comunicação pública aderindo ao Tela Brasil.”

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“Essa união de forças é muito importante para que a gente democratize ainda mais o acesso, para que a gente traga toda a diversidade da comunicação pública também acrescentando isso ao Tela [Brasil].”

Entre os conteúdos próprios que a TV Brasil vai disponibilizar para a plataforma coordenada pelo MinC estão as edições do programa de entrevistas Sem Censura; do programa musical Samba na Gamboa, que que explora as diferentes formas e derivações do samba; o Xodó de Cozinha, de culinária. 

O acordo estabelece que o conteúdo da programação da TV Brasil, como o dos programas Caminhos da Reportagem e Observatório da Imprensa, serão digitalizados e disponibilizados gratuitamente. Além disso, produções futuras licenciadas pela TV pública entrarão automaticamente na janela do Tela Brasil.

Antonia Pellegrino destaca a dimensão do acervo compartilhado e celebra o resgate da voz da empresa pública dentro do governo federal- Fernando Frazão/Agência Brasil

Cultura

O secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, aposta que a plataforma da Tela Brasil irá crescer muito. Ele contextualiza a parceria com a TV pública brasileira.

“A gente acredita muito que comunicação pública também é cultura. Ao ser cultura, um direito à cidadania, a gente só tem sentido nesta relação se a gente incorporar a EBC , a TV Brasil, o conjunto das suas produções, dentro dessa plataforma.”

Sob o ponto de vista financeiro, o Márcio Tavares tratou da estratégia de fomento às produções que serão veiculadas na TV Brasil e no novo streaming público. “São R$ 120 milhões que vão produzir séries, filmes, documentários, novelas”.

Margareth Menezes destaca que o Brasil, que sempre foi conhecido como país do futebol, agora também está sendo conhecido como país do cinema. “O renascimento do Ministério da Cultura tem essa missão de fortalecer a nossa representatividade em todo o território brasileiro.”

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