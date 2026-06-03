AVISO DE PAUTA: CBMSC em Blumenau recebe caminhão de última geração

Foto: Divulgação / CBMSC

A renovação da frota de veículos pesados do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina começa a ser concretizada. Na próxima segunda-feira, 1º de junho, o batalhão de Blumenau apresenta seu novo caminhão de combate a incêndios e resgate, um dos modelos Auto Bomba Tanque e Resgate (ABTR) mais modernos do mundo, que passa a estar à disposição da comunidade de Blumenau e região a partir do mês de junho.

A nova viatura, produzida na Espanha, foi projetada e montada, desde sua origem, como um caminhão de bombeiros, sem necessidade de adaptações, atendendo, desde o princípio, às normas europeias de segurança e desempenho. A carroceria do veículo foi fabricada em copolímero, um material leve, flexível, resistente a impactos e à corrosão, além de suportar temperaturas superiores a 600 °C.

Além da apresentação do novo caminhão, também ocorrerão a inclusão e a formação de 60 novos soldados no Serviço Militar Estadual Temporário, que atuarão nos quartéis do CBMSC no Vale Europeu.

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