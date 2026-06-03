Emoção e fé marcam primeira noite do Concurso de Quadrilhas do Grupo Acesso 



Foto: Semuc



A primeira noite do Concurso de Quadrilhas do Grupo Acesso deu ao público uma amostra do que está por vir no Boa Vista Junina 2026. A competição começou nesta sexta-feira, 29, na Praça Aderval da Rocha Ferreira, no bairro Nova Canaã, com apresentações das quadrilhas Arrasta Pé, Coração Alegre, Estrela Junina, Guerreiros de Jorge, Macedão e Namoro Caipira.

Neste ano, a antiga categoria Emergente passou a se chamar Grupo Acesso e reúne 12 quadrilhas. Nesta etapa, os quatro grupos mais bem colocados garantem vaga no Grupo Especial e conquistam o direito de se apresentar no concurso oficial, realizado no tablado do Maior Arraial da Amazônia.

De acordo com o presidente da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (FETEC), Dyego Monnzaho, a mudança reforça o compromisso da Prefeitura de Boa Vista com a valorização da cultura popular.

“Levar o concurso para outra região da capital aproxima a comunidade do movimento quadrilheiro. Além disso, a mudança na nomenclatura, de Emergente para Acesso, eleva tecnicamente os grupos e a competição a outro patamar”, afirmou.

Quando elas sobem ao tablado, ninguém fica parado!

O Grupo Folclórico Estrela Junina abriu a primeira noite da competição com o tema “Com as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida, a vaqueirama estelar está para chegar”. Em uma apresentação marcada pela fé e emoção, a quadrilha contou a história de amor entre o vaqueiro Jacob e Maria Ferreira. O ponto alto foi a aparição de Nossa Senhora Aparecida, padroeira dos vaqueiros e das vaquejadas.

A segunda apresentação ficou por conta dos Guerreiros de Jorge. Com o tema “Nas águas da fé de Oriximiná (PA)”, o grupo celebrou a história do município paraense e sua riqueza cultural, destacando manifestações como o carimbó e outras tradições amazônicas. Barcos cenográficos, a imagem do santo e figurinos especiais enriqueceram o espetáculo.

Em seguida, o Folclore Quadrilha Arrasta Pé apresentou o tema “O despertar da Cidade Cinza”. A quadrilha abordou os impactos do uso excessivo de telas e a perda de brincadeiras tradicionais na infância e adolescência. A mensagem destacou a importância do equilíbrio entre tecnologia e convivência humana, valorizando o afeto e as relações interpessoais.

Com o tema “Macedão dança Dominguinhos no São João”, a Associação Grupo Folclórico Quadrilha Macedão homenageou o sanfoneiro, cantor e compositor Dominguinhos. A apresentação retratou sua trajetória artística, a relação com Luiz Gonzaga e o amor pela cidade natal, Garanhuns (PE).

Sequência de quadrilhas

Na sequência, a Quadrilha Coração Alegre levou ao público uma importante reflexão com o tema “Lutando contra as drogas”. Além de homenagear um antigo animador do grupo, a apresentação buscou conscientizar sobre os desafios enfrentados por pessoas em processo de superação da dependência química, ressaltando a importância da rede de apoio.

Por fim, o Grupo Folclórico Recreativo Namoro Caipira encerrou a programação da noite com a apresentação do tema “Assim é meu São João, assim é o nosso amor”. Assim, a quadrilha destacou elementos tradicionais das festas juninas, como o colorido da chita e os passos característicos das danças de São João.

O encanto de quem prestigia

Na plateia, o público acompanhou atentamente cada apresentação. Renato Silva e Íris Andrade aproveitaram a primeira noite do concurso para matar a saudade dos tempos em que participavam das quadrilhas. Para a família, a cultura junina é uma tradição que atravessa gerações.

“O evento está maravilhoso e a produção está de parabéns. As quadrilhas estão lindas. Queremos inserir as crianças no meio junino, então acompanhar os grupos agora faz parte da nossa rotina em família”, contou Renato.

Sábado tem mais quadrilhas

Assim, a competição continua neste sábado, 30, com as apresentações das quadrilhas Beija-Flor, Coração do Sertão, Joaninha Caipira, Luar do Sertão, São Vicente e Sinhá Benta. A apuração do concurso ocorre no domingo, 31.

Fonte: Da Redação