Equipes da Patrulha da Chuva retiram cerca de 2.500 toneladas de resíduos em vias públicas nesta semana



Foto: Divulgação/Semuc



Boa Vista registrou, nos últimos dois dias, um dos maiores volumes de chuva do país. Desse modo, permanece em alerta laranja, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Diante desse cenário, a Prefeitura de Boa Vista reforçou, ao longo da semana, as ações da Patrulha da Chuva e dos mutirões de limpeza urbana em diversos bairros e em pontos viciosos de descarte irregular. Intensificando, portanto, os serviços preventivos para minimizar os impactos causados pelas fortes chuvas.

De acordo com o secretário municipal de Conservação Pública, Lindonir Barreto, somente nesta semana foram retiradas cerca de 2.500 toneladas de resíduos. As equipes atuaram nos bairros Santa Tereza, Cauamé, Raiar do Sol, Pricumã, Caranã, assim como Caçari. Também no Mecejana, Jóquei Clube, São Bento e São Francisco, além do Igarapé Caxangá, na região central, e do Parque do Rio Branco.

“Nossas ações não param e incluem limpeza de canais, desobstrução de galerias e bocas de lobo, capina, poda de vegetação e recolhimento de resíduos acumulados nas vias públicas. Esse trabalho preventivo é fundamental para melhorar o escoamento da água da chuva, reduzir os riscos de acúmulo de água e minimizar os impactos provocados pelo descarte irregular de lixo”, destacou o secretário.

População tem papel fundamental para manter a cidade limpa

Conforme reforçou o secretário, a colaboração da população é essencial para manter a cidade limpa e organizada. “Pedimos o apoio de todos para evitar o descarte de lixo em ruas, canais, terrenos baldios e outros locais inadequados. Utilizando corretamente os serviços de coleta de lixo disponibilizados pelo município. A medida contribui diretamente para evitar obstruções na drenagem urbana e prevenir transtornos durante o período chuvoso”, ressaltou.

As ações da Patrulha da Chuva e dos mutirões de limpeza seguem continuamente em diferentes regiões da cidade. Assim, reforçando o compromisso da gestão municipal com a limpeza urbana, a prevenção e a qualidade de vida da população. Em casos de emergência, a população pode acionar a Central 156.

Fonte: Da Redação

