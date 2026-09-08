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Saae/Sorocaba executa melhorias em rede de água no Jardim Ipê na terça-feira (2) – Agência de Notícias

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31 de maio de 2026

10:34

Por: Eduardo Santinon (esantinon@sorocaba.sp.gov.br)

Foto: Saae/Sorocaba

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba realiza, na terça-feira (2), serviços de melhorias no sistema de distribuição de água que atende à região do Jardim Ipê, na Zona Leste do município.

A intervenção consistirá na interligação da rede situada na Rua Dorothy de Oliveira, altura do número 1.500. O objetivo de incrementar a infraestrutura de distribuição de água na região, projetando também atender a futuros empreendimentos e moradores das imediações.

Para executar os trabalhos, a autarquia programa uma interrupção momentânea, das 8h às 13h, no sistema que atende aos bairros Jardim Ipê, Jardim do Sol, Jardim das Estrelas, Parque Três Meninos, Jardim Gonçalves, Rancho Dirce, Vila São Pedro e Jardim Moncayo.

O Saae/Sorocaba orienta os moradores dessa região da cidade a manterem, por precaução, na segunda-feira (1), véspera da intervenção programada, os reservatórios das caixas d’água de suas residências na capacidade máxima.

Para mais informações, a autarquia disponibiliza o telefone gratuito: 0800 770 1195 e o 3224-5800.

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