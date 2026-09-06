Agência Minas Gerais | Após parceria com Governo de Minas, Azul divulga horários da nova rota de voos para Diamantina

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Já estão disponíveis as passagens aéreas da nova rota entre Belo Horizonte e Diamantina, fruto de parceria entre o Governo de Minas e a Azul Linhas Aéreas. A operação começa no dia 2/8, mas as vendas já foram iniciadas nos canais oficiais da empresa com voos saindo do Aeroporto Internacional de Confins para a cidade histórica do Vale do Jequitinhonha às segundas, sextas-feiras e domingos, fortalecendo o desenvolvimento econômico e impulsionar o turismo na região.

O anúncio da parceria para a retomada dos voos foi realizado durante a transferência da capital para Diamantina, dentro da programação do Governo Presente. A iniciativa percorre 19 cidades mineiras até junho, com ações voltadas à aproximação do Estado das diferentes regiões de Minas e à escuta das demandas da população local e dos municípios do entorno.

A rota aérea será operada pela Azul Conecta, subsidiária da companhia, com aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para até nove passageiros. Os voos serão operados às segundas e sextas-feiras, saindo de Confins às 13h25 e chegando em Diamantina às 14h20. No sentido inverso, as partidas de Diamantina ocorrerão às 14h45, com chegada prevista em Confins às 15h40. Aos domingos, os voos partirão de Confins às 17h25, chegando em Diamantina às 18h20, enquanto o retorno sairá de Diamantina às 18h45, pousando em Confins às 19h40.





Azul Linhas Aéreas / Divulgação



A operação em Diamantina busca ampliar o acesso à cidade, que atualmente possui conexão apenas por via terrestre, além de estimular o fluxo turístico e fortalecer a economia regional.

“Fico muito feliz com esse anúncio, especialmente para o setor turístico. Essa rota é fruto de diversos fatores, entre eles o crescimento do volume de investimentos na região, e comprova o desenvolvimento regional em evidência em várias regiões do estado”, declarou governador Mateus Simões.

Segundo o gerente sênior de Relações Institucionais da Azul, Cesar Grandolfo, a iniciativa reforça a estratégia regional da companhia e amplia as possibilidades de conexão para moradores e turistas. “Estamos não só facilitando o acesso, mas também apresentando os encantos coloniais da cidade para todos os brasileiros. Além disso, o morador de Diamantina também terá bem-estar, pois poderá fazer conexões em Confins sem a necessidade de passar 4 horas na estrada”, destacou.

O diretor de Operações do BH Airport, Rodrigo Côrtes, ressaltou que a nova rota fortalece a malha aérea regional mineira e amplia a integração do estado. “A parceria com a Azul amplia o acesso a um destino histórico e culturalmente estratégico como Diamantina e consolida o papel do BH Airport como um dos principais hubs do país”, afirmou.





Temporada de Vesperatas enche as ruas históricas da cidade durante todo o ano (Prefeitura de Diamantina / Divulgação)



Conexão com uma das principais cidades históricas do Brasil

Reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade desde 1999, Diamantina é um dos destinos turísticos mais emblemáticos de Minas Gerais. A cidade preserva um rico conjunto arquitetônico colonial, ruas de pedra, igrejas históricas e manifestações culturais tradicionais, como as serenatas e a Vesperata, espetáculo musical realizado nas sacadas do centro histórico.

Além do patrimônio cultural, Diamantina também se destaca pelas belezas naturais da Serra do Espinhaço. Entre os principais atrativos está o Parque Estadual do Biribiri, que reúne cachoeiras, rios, campos rupestres, patrimônio histórico e paisagens de grande beleza cênica. A região abriga ainda a antiga vila têxtil de Biribiri, importante marco histórico e cultural de Minas Gerais.