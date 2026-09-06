Por MRNews



Aos 77 anos, Antonio Fagundes quebra o silêncio sobre saúde após aparecer de bengala na TV: “Estou quicando”

O ator Antonio Fagundes, de 77 anos, precisou vir a público para esclarecer rumores sobre sua saúde após aparecer utilizando uma bengala em cenas da novela Quem Ama Cuida. A imagem do veterano ator chamou a atenção dos telespectadores e gerou especulações nas redes sociais sobre possíveis dificuldades de locomoção fora das telas.

No entanto, Fagundes tratou de tranquilizar os fãs e garantiu que a bengala faz parte apenas da caracterização de seu personagem na trama. Segundo ele, a repercussão acabou sendo uma prova de que sua interpretação convenceu o público.

Aparição de bengala gerou preocupação

Nas últimas semanas, muitos telespectadores passaram a comentar a condição física do ator depois de vê-lo em cenas utilizando o acessório. Alguns chegaram a acreditar que o artista enfrentava problemas de saúde ou mobilidade.

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Em entrevista ao jornal Extra, Antonio Fagundes respondeu de forma bem-humorada aos comentários.

“Quer dizer que eu convenci as pessoas de que eu estou mal? Eu estou quicando”, brincou o ator.

A declaração rapidamente repercutiu entre os fãs, que demonstraram alívio ao saber que o estado de saúde do artista continua estável.

Rotina ativa aos 77 anos

Longe dos problemas físicos que muitos imaginaram, Fagundes revelou que mantém uma rotina bastante ativa. O ator afirmou que frequenta a academia quatro vezes por semana e segue cuidando da saúde para continuar trabalhando normalmente.

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Além da televisão, ele continua se dedicando ao teatro e destacou que sua disposição pode ser vista durante as apresentações da peça Dois de Nós.

“Falo sempre para assistirem à minha peça. Lá eu pulo o tempo inteiro”, afirmou.

A declaração reforça que o ator segue em plena atividade profissional mesmo após décadas de carreira na televisão, no cinema e nos palcos brasileiros.

Participação na novela já foi encerrada

Embora ainda apareça atualmente em Quem Ama Cuida, Antonio Fagundes revelou que suas gravações para a novela já foram concluídas. O veterano aproveitou para elogiar o ambiente de trabalho e afirmou que sentiu falta da rotina das novelas.

Segundo ele, a convivência com o elenco e a equipe foi tão positiva que ficou com vontade de permanecer por mais tempo na produção.

Carreira segue em alta

Considerado um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, Antonio Fagundes acumula uma trajetória de sucesso que atravessa gerações. Com dezenas de novelas, séries, filmes e peças de teatro no currículo, o ator continua sendo uma das figuras mais respeitadas da televisão nacional.

A recente repercussão envolvendo sua aparição de bengala mostrou mais uma vez o carinho do público, que rapidamente demonstrou preocupação com sua saúde. Felizmente, segundo o próprio artista, não há motivos para alarme.

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