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Agência Minas Gerais | Carreta Saúde Mais Perto leva consultas e exames especializados para Ibirité e Contagem

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A Carreta Saúde Mais Perto, projeto implementado pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), estará presente nos municípios de Contagem e Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, de 1 a 6/6, para realizar atendimentos à população, com foco na ampliação do acesso a consultas especializadas e na redução das filas da rede pública de saúde. 

O atendimento acontece de forma integrada à rede pública municipal e o agendamento prévio dos pacientes encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) é feito pelas prefeituras, conforme a demanda local. O modelo fortalece o fluxo assistencial e amplia a capacidade de atendimento especializado nos municípios.

De acordo com o subsecretário de Regionalização da SES-MG, Luiz Fernando Miranda, serão ofertados, ao todo, mais de 2,5 mil exames de imagem e mamografias nos dois municípios, inclusive no feriado. “Em Contagem, serão mais de 1,8 mil procedimentos e, em Ibirité, mais de 900 procedimentos, que vão otimizar os atendimentos de atenção especializada. Nosso objetivo é ampliar o acesso da população e aproximar ainda mais a saúde especializada e laboratorial dos moradores”, afirmou.

Os atendimentos nos dois municípios serão realizados de segunda a sábado, das 8h às 17h, de acordo com os horários do agendamento feito pelas prefeituras e não haverá atendimento por demanda espontânea. 

Em Ibirité, a Carreta ficará na Praça da Estação, localizada na rua Arthur Campos, 172, no bairro Giácomo Aluotto, e em Contagem, a estrutura ficará no estacionamento do Hospital Municipal de Contagem (HMC), na avenida João César de Oliveira, nº 4.495, bairro Eldorado. 

A iniciativa marca mais uma etapa da estratégia estadual para fortalecer a rede pública de saúde e diminuir a distância entre o cidadão e os serviços de saúde, com foco na redução das filas de espera.

Os municípios interessados em participar das próximas etapas devem formalizar adesão por meio do documento Manifestação de Interesse Municipal de Adesão ao Programa de Carretas de Especialidades via Consórcio, conforme previsto na Resolução SES/MG nº 10.788.

Saúde mais perto

Com investimento superior a R$ 10 milhões do Governo de Minas, a iniciativa dispõe de quatro unidades móveis preparadas para a realização de consultas e exames em diversas especialidades, definidas de acordo com as necessidades de cada município.

Desde o início das atividades, em março, o projeto já contabiliza mais de 2 mil agendamentos. A expectativa é de que, a partir de junho, o atendimento seja expandido para as regiões Norte, Nordeste e Jequitinhonha, ampliando o acesso da população mineira a consultas especializadas e exames.

 

 

 

 

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