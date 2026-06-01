ENTRETENIMENTO

Prefeitura de Bonito repudia descarte irregular de lixo na MS-178

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Por MRNews

A Prefeitura de Bonito manifesta repúdio ao descarte irregular de lixo às margens da rodovia MS-178, no trecho entre Bonito e Bodoquena, prática que prejudica o meio ambiente, compromete a limpeza da cidade e gera custos para toda a população.

As equipes do município já estão realizando a retirada dos resíduos deixados no local, mais uma vez mobilizando servidores e estrutura pública para resolver um problema causado pela falta de consciência de parte da população.

A Prefeitura seguirá expondo situações como essa e cobrando responsabilidade da população. Descarte irregular não pode se tornar algo comum. É necessário respeito pelos espaços públicos e pelo trabalho realizado diariamente para manter a cidade limpa e organizada.

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A gestão municipal orienta ainda que, ao presenciar situações de descarte irregular de lixo ou entulho, a população denuncie imediatamente à Guarda Municipal, pelo telefone (67) 99223-8123, ou pelo WhatsApp da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), no número (67) 99238-6299.

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