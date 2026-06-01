Festival do Milho da Cecaf chega a 10ª edição, unindo preço acessível, gastronomia e arrasta-pé

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), realizará, de 20 a 23 de junho, a 10ª edição do Festival do Milho da Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), localizada na Avenida Hilton Souto Maior, 1.112, no bairro José Américo. O evento será aberto em um sábado, dia de feira no local, e se estenderá até a véspera do São João, funcionando das 5h às 15h.

O Festival, que já é referência no calendário junino de João Pessoa, tem como principal objetivo promover a comercialização de milho com preços acessíveis, gerando renda e visibilidade para a agricultura familiar, além de valorizar a cultura nordestina. O Festival do Milho consolida a Cecaf como um importante espaço de escoamento da produção, geração de renda e oferta de produtos de qualidade à população. A iniciativa também reforça o São João como vetor econômico, turístico e cultural da cidade.

“O Festival do Milho da Cecaf é uma ação estratégica de fortalecimento da agricultura familiar, integrando comercialização direta, cultura junina, gastronomia regional, artesanato e valorização dos produtores. Neste ano, a proposta é realizar uma edição ampliada, comemorando os 10 anos do evento com uma grande estrutura e o melhor preço de milho da cidede”, destacou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Marmuthe Cavalcanti.

Estrutura física – A organização dos pavilhões neste Festival do Milho foi planejada para distribuir as atividades, melhorar a circulação do público e valorizar cada setor. Na área de comercialização de milho, 30 agricultores estarão vendendo o produto. Em outro setor do evento, estarão organizados 20 expositores de artesanato e 10 empreendedores de gastronomia. Além disso, haverá um espaço para exposição e palco para apresentações.

Expectativas – A meta operacional para esta edição é alcançar a venda de 15 mil mãos de milho, equivalentes a 780 mil espigas, aproximadamente. Somando as vendas de milho, produtos da agricultura familiar, artesanato e gastronomia, a estimativa de movimentação econômica do evento é de até R$ 1 milhão.A meta foi estruturada com base no crescimento histórico do evento. Em 2025, o faturamento chegou a R$ 584 mil, com mais de 13 mil mãos de milho comercializadas e preço médio de R$ 45 cada uma.

O preço da mão de milho, contendo 52 espigas, pode variar próximo ao São João, conforme a oferta, demanda, condições climáticas, transporte e negociação direta. Em 2025, foram encontrados valores entre R$ 45 e R$ 60 por mão; em 2023 e 2022, houve preços de R$ 35 por mão; e, em 2018, os valores variaram entre R$ 20 e R$ 25.

“Esta edição de 2026 busca transformar a demanda sazonal em uma grande vitrine da agricultura familiar. O evento foi planejado para ampliar a circulação de pessoas; fortalecer a renda dos agricultores, artesãos e comerciantes; e oferecer uma experiência cultural estruturada, com apresentações de quadrilhas juninas, grupos de cultura popular, trios de forró pé-de-serra e outras atrações regionais. Desde já, todos estão convidados”, disse o secretário de Desenvolvimento Urbano.

Programação cultural – A programação do Festival do Milho prioriza artistas locais, grupos culturais de João Pessoa e manifestações tradicionais nordestinas, criando um ambiente típico de São João e fortalecendo a identidade cultural do evento. Os horários das apresentações serão divulgados posteriormente:

20/06 – Abertura oficial, com trio pé-de-serra e apresentação cultural;

Quadrilha junina convidada e forró regional.

21/06 – Apresentações de xaxado e grupos de cultura popular;

Trio pé-de-serra e animação cultural no palco.

22/06 – Apresentações culturais;

Quadrilhas juninas e atrações musicais regionais.

23/06 – Encerramento junino, com muito forró pé-de-serra, destacando as vendas de milho e a gastronomia nordestina.