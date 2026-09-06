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AVISO DE PAUTA: governador participa da abertura do Transformar Juntos SC 2026, em Florianópolis

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O governador Jorginho Mello participa nesta segunda-feira, 1º de junho, da cerimônia de abertura do Transformar Juntos SC 2026, em Florianópolis. O evento reúne gestores públicos, lideranças municipais, empreendedores e instituições para debater iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, à inovação e à melhoria do ambiente de negócios nos municípios catarinenses.

A solenidade também marca o início das celebrações dos 10 anos do Programa Cidade Empreendedora, iniciativa que vem contribuindo para o fortalecimento dos municípios por meio da geração de oportunidades, da simplificação de processos, do incentivo ao empreendedorismo e do apoio aos pequenos negócios.

Serviço

  • O quê: Cerimônia de Abertura do Transformar Juntos SC 2026
  • Quando: Segunda-feira, 1º de junho, às 18h
  • Onde: Costão do Santinho Resort – Estrada Vereador Onildo Lemos, 2505, Santinho, Florianópolis
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