Sine-JP oferta 510 vagas de emprego para candidatos com vários níveis de escolaridade



31/05/2026 |

19:00 |

223

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) está disponibilizando 510 vagas de trabalho a partir desta segunda-feira (1º). As oportunidades contemplam candidatos com vários níveis de escolaridade, além de vagas que exigem ou não experiência profissional.

Entre as funções estão 63 vagas para pedreiro. Os candidatos devem ter ensino fundamental incompleto ou ensino médio, dependendo da empresa contratante. Algumas vagas exigem experiência na carteira de trabalho. Outra função em destaque é a de servente de obra, com 52 vagas abertas para candidatos com ensino fundamental completo ou médio completo, sendo necessário comprovar seis meses de experiência.

O Sine-JP também oferta 30 vagas para arrumador de prateleiras no comércio, destinadas a candidatos com ensino médio completo e experiência mínima de seis meses registrada na carteira de trabalho. Para quem busca o primeiro emprego, há 20 vagas para atendente de lanchonete, exigindo apenas ensino médio completo.

Outras oportunidades disponíveis incluem: 11 vagas para auxiliar de manutenção de edificação, com exigência de ensino fundamental completo e sem necessidade de experiência; 12 vagas para auxiliar de pedreiro, exigindo ensino médio completo e seis meses de experiência; 20 vagas para balconista, destinadas a candidatos com ensino fundamental completo e sem exigência de experiência; 12 vagas para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, para candidatos com ensino médio completo e experiência mínima de seis meses; e 28 vagas para operador de caixa, com oportunidades tanto para candidatos com experiência quanto para aqueles sem experiência profissional.

Como se candidatar – Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede do Sine-JP, localizada na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, Varadouro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Para realizar a inscrição é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e currículo atualizado.

Mais informações sobre todas as vagas e os requisitos podem ser consultadas no Painel da Empregabilidade ou pelo telefone (83) 98654-8978.