Em Dona Emma, governador Jorginho Mello inaugura obras e autoriza novos investimentos

Fotos: Leo Munhoz/Secom GOVSC

O governador Jorginho Mello esteve neste sábado, 30, no município de Dona Emma, no Alto Vale do Itajaí. Ele inaugurou obras executadas com recursos do Governo do Estado e por emendas parlamentares e também assinou novos investimentos. Ao todo, o município foi contemplado com mais de R$ 10,7 milhões para asfaltamento de ruas, saúde, esporte e educação, entre entregas e anúncios.

“Quero dizer que eu estou aqui com muita alegria, pra comemorar com a prefeita avanços, algumas obras que a gente está empreendendo em parceria com o município, enfim, dizendo da importância que a gente dá para os municípios. Os municípios são importantes no crescimento, desenvolvimento, e os prefeitos nunca foram tão bem atendidos em toda a sua história como estão sendo atendidos no nosso governo. E quem ganha com isso é a população, com mais infraestrutura na sua cidade e com serviços cada vez melhores em todas as áreas”, explicou o governador Jorginho Mello.

No primeiro momento da cerimônia, foram descerradas as placas de inauguração de pavimentação de quatro ruas, benfeitorias no complexo esportivo municipal e cobertura de uma escola de ensino fundamental. As ações contaram com investimentos diretos do Estado e também emendas parlamentares.

Na sequência, o governador Jorginho Mello assinou novos investimentos do Governo no município, totalizando R$ 3 milhões. O recurso vai ser usado para construção de 2 salas de aulas na E.E.F. Alexander Lenard (R$ 500 mil), reforma da Unidade Básica de Saúde, por meio do Programa Santa Catarina Levada a Sério (R$ 500 mil) e pavimentação de vias urbanas, por meio do Programa Santa Catarina Levada a Sério (R$ 2 milhões). Esse último diz respeito às ruas Dona Helena, Karl Kulhemann, Regina Nusshaer Walther, Wilhelm Nushaer, Andreas Kunas.

A prefeitura de Dona Emma já contava com alguns investimentos realizados por parte do Governo do Estado, como a pavimentação de trechos das ruas Projetada, Raulino Leite e Emílio Fey no valor de R$ 900 mil; recuperação das rodovias municipais 020, 060, 416, 435, 441, 460 e 494, no valor de R$ 1 milhão; construção do centro de educação infantil, no valor de R$ 2,8 milhões; aquisição de micro-ônibus escolar, no valor de R$ 500 mil; compra de kit de equipamentos para a Defesa Civil Municipal por R$ 250 mil; aquisição de escavadeira hidráulica, no valor de R$ 800 mil; recursos destinados ao fortalecimento das ações de bem-estar animal, pelo programa Pet Levado a Sério, com repasse de R$ 20 mil.

“A gente está muito feliz pelo nosso governador estar aqui conosco nesse momento único, porque não lembro na história de Dona Emma ter vindo governador aqui. Então é muito prazeroso para nós, e principalmente por saber que ele é municipalista. Então, estando aqui conosco hoje nesse momento tão importante de inaugurações de obras, e para assinar esses convênios das nossas próximas ações, isso não tem palavras pra explicar o sentimento tão importante desse momento aqui conosco”, comemora a prefeita de Dona Emma, Sigrid Schuenke.