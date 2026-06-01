Sine oferta 128 vagas de emprego em Roraima nesta sexta-feira, 29

O Sistema Nacional de Emprego (Sine-RR) oferta 128 vagas de emprego para Roraima nesta sexta-feira, 29. Há cargos para candidatos com ou sem experiência registrada na carteira, além de vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).
Os atendimentos do Sine acontecem no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), na rua Pavão, nº 206, bairro Mecejana (ao lado da Setrabes), assim como na Casa do Cidadão (casa amarela), rua Izídio Galdino da Silva, no bairro Senador Hélio Campos. Além do Centro de Atendimento Social (CAS Vila Jardim), no residencial Vila Jardim.
Conforme orienta o Sine, os interessados devem apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, currículo, comprovante de residência, além de certificados, caso tenham curso de qualificação.
Além disso, os atendimentos são das 7h30 às 13h30. Dessa forma, o candidato também pode acessar o aplicativo do Sine em Roraima e da Carteira de Trabalho Digital.
Confira as vagas do Sine-RR
- ADMINISTRATIVO;
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO;
- AJUDANTE DE COZINHA;
- AJUDANTE DE OBRAS;
- ATENDENTE DE LANCHONETE;
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO;
- AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO;
- AUXILIAR DE ESTOQUE;
- AUXILIAR DE LIMPEZA;
- AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL;
- BORRACHEIRO;
- BORRACHEIRO AUXILIAR;
- CARPINTEIRO;
- CONSULTOR DE VENDAS;
- COSTUREIRO EM GERAL;
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE;
- CUIDADOR DE IDOSOS DOMICILIAR;
- EMPREGADO DOMÉSTICA;
- FAXINEIRO;
- JARDINEIRO;
- MECÂNICO;
- MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS;
- MOTORISTA OPERACIONAL DE GUINCHO;
- OFICIAL DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES;
- OPERADOR DE MÁQUINAS;
- PEDREIRO;
- SERVENTE;
- VENDEDOR NO COMÉRCIO;
- VENDEDOR EM DOMICÍLIO;
- VENDEDOR INTERNO;
- ZELADOR.
Vagas para PCD
- AGENTE DE PORTARIA;
- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO;
- ESTOQUISTA;
- MERENDEIRO;
- OPERADOR DE CAIXA.
