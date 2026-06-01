Galpão das Artes Urbanas da Comlurb lança mostra Renascimento Urbano, reunindo arte, música e natureza – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

São obras criadas a partir do reaproveitamento de instrumentos musicais, entre outros materiais ligados à música. Foto: Comlurb / Divulgação

O Galpão das Artes Urbanas Helio G. Pellegrino, da Comlurb, apresenta, de 2 de junho a 6 de agosto, a mostra Renascimento Urbano, com obras inéditas de Carol MCLM, fazendo um aprofundamento do diálogo entre arte, música, ancestralidade e natureza. São obras criadas a partir do reaproveitamento de instrumentos musicais, entre outros materiais ligados à música, que traduzem emoções e paisagens internas em composições vibrantes, marcadas por cor, movimento e simbolismo. Com uma estética que convida à imersão, a mostra constrói experiências sensoriais que atravessam o olhar e despertam no público a sensação de estar dentro da própria obra.

A artista plástica autodidata, ambientalista e advogada leva ao Galpão sua produção com oito esculturas, oito quadros e dez fotografias, transitando entre sensibilidade poética e crítica contemporânea. Entre os destaques está a escultura “Mulher Rosa Choque” construída com reaproveitamento do corpo de guitarra rosa, cano de PVC e lata de metal decorativa, para simbolizar resistência, identidade e renascimento.

— A obra celebra a força e a influência das mulheres no século XXI, como a inesquecível Rita Lee. Mulheres que passaram a exercer importantes atividades dentro e fora de casa e são umas das principais responsáveis pela luta ambientalista. Combinando elemento do rock que poucos percebem, suas cordas e instrumentos, que após cada espetáculo, como em tudo na vida, o lixo é gerado —, define Carol MCLM.

Outra obra em destaque, “Batuques do Cotidiano”, é formada por conjunto de tambores feito com embalagem plástica e uma lata de metal, convidando à reflexão sobre o ciclo de vida dos resíduos e a beleza que pode ser criada a partir do que foi deixado de lado. Carol explica que a obra mostra que, em meio ao ritmo acelerado das cidades, cada som ecoa a história dos materiais que nos cercam. A obra também é uma homenagem ao “Tambor de Crioula do Mestre Felipe do Maranhão”, manifestação afro maranhense.

Já “Colapso”, composta com fragmentos quebrados de cimento e tampa de lixeira usada como molde, traz a reflexão sobre a qualidade das águas e a importância para todo sistema global. A parte de cima, os pulmões, representa o oxigênio que é produzido nos mares e nas florestas. Na parte de baixo, as nervuras da folha representam uma bacia hidrográfica com seus diversos rios e afluentes.

Essa é a segunda exposição de Carol no Galpão das Artes. A primeira foi em 2024. A artista reafirma nesta edição sua capacidade de transformar materiais descartados em obras de arte, é uma manifestação de seu compromisso com a sustentabilidade e seu desejo de criar um diálogo sobre a importância da reutilização na sociedade atual.

Serviço:

Abertura – Terça-feira, 2 de junho

Visitação: De 3 de junho a 6 de agosto – de segunda a sexta, das 9h às 17h

Local: Galpão das Artes Urbanas Helio G. Pellegrino da Comlurb

End. Rua Padre Leonel Franca, s/n° – Gávea

(sob o Viaduto Lagoa-Barra, em frente ao Terminal Rodoviário da PUC)

Entrada Franca