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AVISO DE CREDENCIAMENTO N.º 03/2026 – Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas para a prestação de serviços assistenciais itinerantes, incluindo a estrutura completa (carreta), equipe técnica, equipamentos e insumos, voltados ao atendimento da demanda regulada do Sistema Único de Saúde – SUS no Município de Bonito/MS, conforme as especificações estabelecidas no termo de referência

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