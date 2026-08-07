Edital nº 144/2026: IFSP abre chamada para projetos de extensão para acesso, permanência e êxito estudantil – IFSP

Propostas podem ser submetidas até 07/09 para concorrer a recursos do Edital nº 5/2026 da Setec/MEC

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) está com inscrições abertas para a chamada interna que selecionará projetos de extensão dos campi para participação no Edital nº 5/2026 da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC). As propostas, que podem ser submetidas até 7 de setembro, devem promover ações voltadas ao acesso, à permanência e ao êxito dos estudantes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT).

Conforme o Edital nº 144/2026 (e a errata nº 148/2026), os projetos deverão fortalecer a interação entre o IFSP, as comunidades e os territórios onde a instituição atua, contribuindo para o desenvolvimento social, cultural, científico e tecnológico.

A iniciativa busca ampliar o conhecimento da sociedade sobre a Rede Federal, incentivar o ingresso de estudantes da educação básica e fortalecer o protagonismo estudantil por meio de ações de extensão nas áreas de inclusão social, arte, cultura, esporte, diversidade, sustentabilidade, ciência, tecnologia, cooperativismo e desenvolvimento local.

A chamada integra o Programa Acesso, Permanência e Êxito na Rede Federal (Rede APE), coordenado pela Setec, que busca fortalecer ações voltadas à inclusão, ao engajamento estudantil e à redução da evasão na educação profissional e tecnológica. De acordo com o MEC, a expectativa é apoiar aproximadamente 748 propostas em instituições da Rede Federal em todo o país.

As propostas deverão estar alinhadas às diretrizes do edital da Setec/MEC, contar com participação ativa de estudantes do IFSP e ser submetidas exclusivamente por formulário eletrônico, acompanhadas do Termo de Autorização Institucional e do Plano de Trabalho exigidos na chamada.

A seleção interna consistirá na conferência dos requisitos formais e da documentação apresentada. Caso o número de propostas habilitadas ultrapasse o limite definido para determinada unidade, serão consideradas as submissões válidas mais recentes, conforme registro de data e horário do formulário eletrônico.

Com orçamento de R$ 30 milhões, o Edital nº 5/2026 da Setec/MEC apoiará projetos de extensão em instituições da Rede Federal. Cada proposta poderá solicitar até R$ 30 mil para custear materiais de consumo, bolsas estudantis, serviços necessários à execução das atividades, apoio a eventos extensionistas e aquisição de bens permanentes de pequeno valor.

Após a indicação pelo IFSP, as propostas serão submetidas à Setec/MEC pela direção-geral da unidade proponente ou por pessoa formalmente delegada. A indicação na chamada interna apenas habilita o projeto a representar o IFSP no processo nacional, sem garantia de aprovação ou de recebimento de recursos.

As dúvidas e solicitações de esclarecimento podem ser encaminhadas ao e-mail .

Cronograma

Publicação do edital e abertura do formulário eletrônico: 30/07/2026

Data limite para submissão das propostas: 07/09/2026

Divulgação preliminar das propostas habilitadas e indicadas: 09/09/2026

Interposição de recursos: 11/09/2026

Divulgação das propostas habilitadas e indicadas: 14/09/2026

Documentos

Edital nº 144/2026 – IFSP – publicado em 05/08/2026

Errata – alteração do cronograma – publicado em 05/08/2026