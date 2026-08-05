Mais de R$ 5,8 milhões serão investidos em obras de recapeamento em Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, autorizou nesta terça-feira (4) o início das obras de reconstrução do pavimento asfáltico em diversas ruas do município. O investimento total é de R$ 5.841.756,39 e contemplará bairros como Jardim Andrea, BNH e outras regiões da cidade.

A autorização foi formalizada por meio da Ordem de Início de Serviço do Contrato nº 103/2026, permitindo o começo da execução das obras previstas no processo administrativo.

A intervenção tem como objetivo recuperar a infraestrutura viária urbana por meio da reconstrução do pavimento em vias que apresentam desgaste e comprometimento da estrutura asfáltica, proporcionando melhores condições de tráfego e maior segurança para motoristas e pedestres.

Os serviços serão executados no regime de empreitada por preço unitário, conforme estabelecido em contrato, seguindo o cronograma e as especificações técnicas do projeto. O prazo de execução é de 360 dias.

Com a emissão da Ordem de Início de Serviço, a empresa contratada está autorizada a mobilizar equipes, equipamentos e materiais para dar início às intervenções, marcando mais uma etapa dos investimentos voltados à melhoria da infraestrutura urbana de Bonito