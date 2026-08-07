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Nota de Pesar – IFSP

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A Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) manifesta profundo pesar pelo falecimento do professor Marcos Augusto Paladini dos Santos, docente do Campus Barretos.

Neste momento de dor, a Reitoria solidariza-se com seus familiares, amigos, colegas de trabalho, estudantes e toda a comunidade acadêmica do Campus Barretos.

Neste momento de despedida, a Reitoria presta sua homenagem ao professor Marcos Augusto Paladini dos Santos e expressa seus sentimentos a todos os que compartilham desta perda.

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