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Ciclone-bomba se forma sobre o oceano, mas Santa Catarina terá impactos provocados pela frente fria e pelo vento Sul 

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O estado não será atingido diretamente pelo centro do ciclone, porém os ventos devem chegar a 100 km/h em toda divisa com o Rio Grande do Sul. Foto: Maurício Vieira/Arquivo/Secom GOVSC

A Defesa Civil de Santa Catarina informa que a formação de um ciclone-bomba está confirmada entre a noite desta quinta-feira (6) e a sexta-feira (7), sobre o oceano, na costa do Uruguai e Extremo Sul do Rio Grande do Sul.

Santa Catarina não será atingida diretamente pelo centro do ciclone. Os impactos previstos para o estado serão provocados principalmente pela passagem da frente fria associada ao sistema e, posteriormente, pela intensificação do vento sul no litoral.

Ao longo desta quinta-feira, o estado já registrou temporais isolados, com acumulados de chuva entre 15 e 30 mm. Nas próximas horas, novas áreas de instabilidade avançam do Oeste para o Meio-Oeste e, posteriormente, para as demais regiões.

A partir do final da noite, a passagem da frente fria favorece temporais mais intensos, começando pelas regiões próximas à divisa com o Rio Grande do Sul e avançando para as demais áreas durante a madrugada de sexta-feira. Os principais riscos são rajadas intensas de vento, chuva forte em curto período, descargas elétricas e queda de granizo de forma localizada.

As rajadas de vento devem variar entre 70 e 90 km/h, com pontuais acima de 100 km/h, especialmente nas áreas próximas à divisa com o Rio Grande do Sul, durante a passagem da frente fria.

Na sexta-feira (7), com o afastamento da frente fria e a intensificação do ciclone sobre o oceano, o destaque passa a ser a entrada do vento sul no litoral catarinense. Na Grande Florianópolis e demais áreas litorâneas, são esperadas rajadas entre 50 e 70 km/h, além de agitação marítima, com condições desfavoráveis à navegação e risco para atividades no mar.

O risco é moderado a alto para ocorrências como destelhamentos, queda de árvores e galhos, danos à rede elétrica, alagamentos pontuais e transtornos associados ao vento forte e ao mar agitado no litoral.

A Defesa Civil de Santa Catarina segue monitorando a evolução do sistema e orienta a população a acompanhar os avisos oficiais e evitar áreas de risco durante a ocorrência dos temporais e da intensificação dos ventos.

Informações adicionais para a imprensa:
Ascom SDC/SC – Assessoria de Comunicação
Jornalista Grasiele Aguiar
Defesa Civil de Santa Catarina
E-mail: ascom@defesacivil.sc.gov.br 

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