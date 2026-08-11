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Prefeitura retoma ações educativas de trânsito em escolas após fim das férias – Agência de Notícias

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6 de agosto de 2026

17:10

Por: Vinicius Castanho

Fotos: Semob

Com a volta às aulas, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob), retomou nesta semana a programação de Educação no Trânsito nas unidades de ensino. Desde segunda (3) até sexta-feira (7), Centros de Educação Infantil (CEI), escolas municipais e estaduais recebem apresentações teatrais e a Minicidade. Até o fim de agosto, o setor deve promover um total de 45 ações, incluindo também palestras em empresas e ações em pontos estratégicos da cidade, para a população em geral.

No primeiro semestre de 2026, a Prefeitura impactou aproximadamente 95 mil pessoas, com 274 atividades educativas voltadas a motoristas, motociclistas, passageiros, ciclistas e pedestres. A Semob promove ações com caráter orientativo e preventivo sobre as infrações e causas de acidentes mais comuns, por exemplo, a proibição do uso de celular e bebidas alcoólicas por condutores, a obrigatoriedade de dar seta em conversões e o respeito às sinalizações de semáforos, “Pare” e faixas de pedestres.

As iniciativas desenvolvidas abrangem ainda palestras em órgãos públicos; blitze educativas em cruzamentos viários; distribuição de materiais informativos em vias públicas, semáforos e terminais; painéis informativos, em canteiros centrais e pontos de ônibus; e programações especiais.

Programação de agosto

Entre segunda (3) e quinta-feira (6), as equipes de Educação no Trânsito levaram o projeto “Aluno Seguro: Volta às Aulas” na Escola Estadual “Professor Julia Rios Athayde”, no Jardim São Paulo; as peças de teatro “Agentes em Ação”, na Escola Municipal “Professor José Carlos Florenzano”, no Jardim Santa Esmeralda, e “Festa do Trânsito”, na Escola Municipal “Jaci Dourado Matielli”, no Jardim Montreal; a Minicidade na Escola Municipal “Professora Norma Justa Dall’Ara”, no Jardim São Guilherme; e uma blitz educativa sobre a proibição do uso de celular nos cruzamentos das Avenidas General Osório e Adhemar de Barros, no Trujillo, e da Avenida Brasil com a Rua Maciel Baião, no Jardim Ana Maria.

Nesta sexta-feira (7), estão programadas blitze educativas sobre o uso da cadeirinha também na Avenida General Osório, das 9h às 11h, e “Pedale Seguro” na ciclovia do Parque das Águas, no Jardim Abaeté.

O contato com o setor de Educação para o Trânsito da Semob, inclusive para agendar palestras em empresas e entidades, além de apresentações em escolas, pode ser feito pelo site: www.urbes.com.br. Basta clicar em “Ouvidoria”, selecionar o assunto “Educação para o Trânsito” e em “Abrir Manifestação” para enviar sua solicitação.

Confira abaixo o calendário completo das atividades educativas de trânsito da Semob para o mês de agosto:

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