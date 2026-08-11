Grupo de Trabalho de revisão do PGD lançará questionário de avaliação  – IFSP

Questionário foi o tema discutido durante reunião realizada nesta quarta-feira (05)

O Grupo de Trabalho (GT) formado com o objetivo de promover estudos, debates e elaborar a proposta de revisão e atualização da regulamentação do Programa de Gestão e Desempenho (PGD) no IFSP se reuniu na manhã desta quarta-feira na Reitoria para discutir, entre outras questões, a elaboração do questionário de avaliação do programa.

O grupo é composto por representantes dos docentes, dos diretores-gerais dos campi, dos técnicos administrativos e da CIS (Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação) do IFSP, além do Sinasefe.

O presidente do GT, Claudemir Mariotti Junior, explicou que o objetivo do grupo é avaliar quais pontos do PGD estão avançando e quais melhorias precisam ser feitas, de forma a aperfeiçoá-lo. “O foco é avaliar a satisfação da nossa comunidade em relação ao PGD e também como outras instituições estão lidando com o programa, para que possamos sempre avançar nessa grande conquista na forma de trabalho no IFSP.”

Grazielle Nayara Felício Silva, membra do GT, exaltou os diferentes pontos de vista dentro do grupo. “Eles contribuem para apontar as principais demandas dentro do IFSP e também para pensar o PGD de forma a garantir a qualidade da educação e do trabalho ofertados pela Instituição.”

Durante a reunião, os membros trouxeram demandas de diferentes campi e públicos do IFSP, como estudantes e familiares, servidores e público-externo. Também apontaram experiências exitosas acerca do trabalho remoto no Instituto Federal e em outras instituições de ensino.

Uma das preocupações apontadas pelo grupo foi analisar cuidadosamente as especificidades e demandas dos diferentes setores que compõem a Instituição. Uma das ideias elogiadas foi a avaliação constante do PGD dentro de cada setor de forma que ele seja atualizado para se moldar às dinâmicas dos atendimentos, bem como às necessidades dos servidores lotados na seção.

Questionário de avaliação

No momento, o grupo de trabalho se debruça sobre a elaboração de um questionário de avaliação para ser respondido pelos diferentes públicos da Instituição: alunos, servidores e comunidade externa.

O chefe de gabinete do IFSP, Ricardo Agostinho de Rezende Junior, explicou que a partir do levantamento das informações será criado um documento robusto para subsidiar a avaliação do que pode ser melhorado no PGD “de modo a oferecer um atendimento ainda de mais qualidade à comunidade e um formato de trabalho que ofereça qualidade de vida aos servidores, para que tenhamos servidores cada vez mais motivados”.

A previsão é de que o questionário seja divulgado ainda no mês de agosto. Os trabalhos do GT seguem até o final de 2026.