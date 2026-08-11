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Seinfra realiza serviços de tapa-buraco em quase 50 bairros nesta quinta-feira 

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Seinfra realiza serviços de tapa-buraco em quase 50 bairros nesta quinta-feira 

A Prefeitura de João Pessoa segue, nesta quinta-feira (6), com serviços de manutenção em diversas avenidas e ruas da Capital. Um deles é a operação tapa-buraco, que terá ações em 49 bairros ao longo de todo o dia, segundo planejamento da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). Com várias equipes em ação, os serviços serão iniciados às 8h e vão garantir vias mais seguras para condutores e pedestres. 

A operação passará pelos seguintes bairros: Trincheiras, Jaguaribe, Cristo, Pedro Gondim, Bairro dos Estados, Tambaú, Bairro dos Ipês, Cabo Branco, Varadouro, Bancários, Jardim Cidade Universitária, Funcionários, Grotão, Mangabeira, João Paulo II, Jardim Veneza, Ernani Sátiro, Costa e Silva, Oitizeiro, José Américo, Cruz das Armas, Alto do Mateus, Altiplano, Valentina, Colobris, Expedicionários, Geisel, Cuiá, Bairro das Indústrias, Distrito Industrial, Mumbaba, Gramame, Muçumagro, Tambauzinho, Jardim Oceania, Bessa, Aeroclube, Manaíra, Treze de Maio, Centro, Tambiá, Ilha do Bispo, Anatólia, Jardim São Paulo, Água Fria, Penha, Brisamar, Planalto da Boa Esperança e Portal do Sol.

A Seinfra também dispõe de um veículo equipado com um moderno sistema tecnológico que percorre a cidade captando os buracos existentes nas vias. Assim, ele já gera automaticamente a demanda que é incluída na programação diária.

Na programação desta quinta-feira, a Seinfra ainda realiza serviços na rede de drenagem. As equipes farão intervenções de execução de linha d’água, adequação e manutenção de boca de lobo e extensão de rede em vários bairros.

Aplicativo – A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem, por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.

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