João Pessoa reforça importância da vacinação contra dengue e alerta para a segunda dose

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue fortalecendo as ações de enfrentamento à dengue com a ampliação do acesso à vacinação e a conscientização da população sobre a importância da imunização. Desde o início da estratégia de vacinação contra a doença, o Município já aplicou 42.594 doses da vacina em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, público definido pelo Ministério da Saúde como prioritário para a imunização.

Em 2024, primeiro ano de oferta da vacina no Sistema Único de Saúde (SUS), foram aplicadas 26.809 doses. Em 2025, o Município registrou mais 9.983 doses, e, até o momento, em 2026, já foram administradas 5.802 doses, demonstrando a continuidade das ações de vacinação na Capital.

“Ressaltamos a importância de que pais e responsáveis por crianças e adolescentes na faixa etária elegível levem seus filhos para receber a vacina contra a dengue e não deixem de comparecer para a dose de reforço. A vacinação é uma medida fundamental para a prevenção da doença. O imunizante utilizado é a vacina Qdenga, administrada em duas doses, com intervalo de três meses entre a primeira e a segunda aplicação”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização de João Pessoa.

A vacinação é uma das estratégias mais importantes para reduzir o risco de formas graves da dengue, internações e óbitos. Embora o controle do mosquito Aedes aegypti continue sendo fundamental para interromper a transmissão da doença, a vacina representa uma importante ferramenta complementar de proteção individual e coletiva.

Fernando Virgolino destaca ainda que, a imunização deve caminhar junto às demais medidas de prevenção, como a eliminação de recipientes que possam acumular água parada, a limpeza periódica de quintais e calhas, o armazenamento adequado de caixas d’água e a participação ativa da população no combate aos criadouros do mosquito.

O chefe de Imunização reforçou que o enfrentamento da dengue depende da atuação conjunta entre o poder público e a população. A vacinação protege uma das faixas etárias mais vulneráveis ao adoecimento e é uma estratégia importante para reduzir o número de casos graves e internações. “Nosso compromisso é manter a vacina disponível e ampliar a cobertura vacinal na Capital”, destacou.

Fernando Virgolino também lembrou que a vacina contra a dengue continua sendo aplicada exclusivamente nas salas de vacina da Rede Municipal de Saúde, conforme as recomendações do Ministério da Saúde. “É fundamental que pais e responsáveis procurem uma unidade de saúde para garantir a imunização das crianças e adolescentes que fazem parte do público-alvo”, completou.

Documentação necessária – Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento oficial com foto ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão SUS e a caderneta de vacinação, documento fundamental para que os profissionais de saúde possam verificar a situação vacinal e atualizar as doses, quando necessário.

Confira o ponto de vacinação mais próximo e mantenha sua caderneta em dia:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: das 7h às 11h e das 12h às 16h (De segunda a sexta-feira)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Influenza: Para toda a população.

Policlínicas Municipais (Cristo, Mangabeira, Mandacaru, Jaguaribe e Praias)

Horário: das 8h às 16h (De segunda a sexta-feira)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes. Influenza: Para toda a população.

Centro Municipal de Imunização – Torre

Horário: das 8h às 16h (De segunda a sexta-feira)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes. Influenza: Para toda a população.

Home Center Ferreira Costa – BR 230 – Aeroclube

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes. Influenza: Para toda a população.

Shopping Sul – Bancários

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta) e das 10h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Influenza: Para toda a população.

Shopping Tambiá – Tambiá

Horário: Exclusivamente aos sábados, das 9h às 16h

Todos os imunizantes do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusiva para gestantes. Influenza: Para toda a população.

Novo Atacarejo – Unidade Valentina Figueiredo

(R. Brasilino Alves da Nóbrega – Valentina de Figueiredo)

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes. Influenza: Para toda a população.

Quiosque na Orla – Avenida Cabo Branco – na frente do Xênius Hotel e próximo ao CAT Adaptado

Horário: Apenas de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h.