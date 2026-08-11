Sintea promove encontro sobre autismo, comunicação alternativa e inclusão em Sorocaba – Agência de Notícias

A Secretaria da Inclusão e Transtorno do Espectro Autista (Sintea) promove o “Encontro Mães Atípicas”, com o propósito de criar a oportunidade de uma manhã inteira de aprendizados, troca de experiências, além do fortalecimento da rede de cuidado e apoio às famílias de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O evento acontecerá no dia 28 de agosto, das 9h às 12h, na Biblioteca Municipal. As vagas são limitadas e as inscrições serão encerradas automaticamente assim que todas as vagas forem preenchidas.

A iniciativa tem como foco na disseminação de conhecimento e de práticas inclusivas, abordando temas fundamentais para a compreensão do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e para a promoção da autonomia e participação das pessoas autistas em diferentes contextos da vida social.

A programação terá a palestra “A Rigidez Cognitiva no Autismo: Por que as mudanças podem ser tão desafiadoras?”, que abordará aspectos relacionados à flexibilidade cognitiva e aos desafios enfrentados por pessoas autistas diante de mudanças na rotina e no ambiente. A palestrante Tuane Mendes, graduanda em Psicologia e mãe atípica, compartilhará experiências e reflexões sobre essa temática.

Outro destaque será a palestra “CAA e Comportamento: quando a comunicação reduz desafios comportamentais”, que apresentará, de forma prática, como as dificuldades de comunicação podem impactar o comportamento e como a Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) pode ser utilizada como ferramenta para ampliar a participação dessas pessoas, favorecer sua autonomia e reduzir comportamentos desafiadores. A palestrante será Milena Domingues, fonoaudióloga, pós-graduada em Saúde da Mulher, Linguagem Infantil e Análise do Comportamento.

A iniciativa reforça o compromisso da Sintea com a promoção da informação qualificada, da inclusão social e do fortalecimento das redes de apoio às pessoas autistas e suas famílias, criando espaços de diálogo entre profissionais, familiares e comunidade.

Serviço

Encontro Mães Atípicas

Data: 28 de agosto, das 9h às 12h

Local: Biblioteca Municipal – Rua Ministro Coqueijo Costa, 180 – Alto da Boa Vista

Inscrições pelo link: https://agenda-eventos.sorocaba.sp.gov.br/encontro-de-maes-atipicas-vamos-conversar-aprender-e-nos-fortalecer-juntas/