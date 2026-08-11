TRE-RR derruba cassação de vereadores Adnan Lima e Roberto Franco



Adnan Lima e Roberto Costa – Foto: Reprodução/Instagram



O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) derrubou a cassação dos vereadores Adnan Lima e Roberto Franco, ambos do DC. O julgamento dos recursos ocorreu na tarde desta quinta-feira, 6.

Os parlamentares foram condenados em Primeira Instância após as eleições de 2024. A sentença aponta que o partido lançou candidaturas femininas fictícias apenas para cumprir a exigência mínima de 30% de mulheres na chapa proporcional.

Conforme a decisão inicial, a maioria delas não fez campanha, não pediu votos e apresentou contas praticamente idênticas, todas com o mesmo valor repassado do fundo eleitoral (R$ 5.142,25).

Confissão

O processo ganhou força após a confissão do ex-vereador Ruan Kenobby. Ele admitiu que 90% das candidatas foram incluídas apenas para cumprir a cota. Além disso, afirmou que elas recebiam R$ 1 mil mensais só para simular participação na disputa. Conforme o ex-parlamentar, Roberto Franco e Adnan Lima articularam o esquema.

Com a decisão, o Tribunal Eleitoral deveria recalcular os quocientes para definir quem assumiria as vagas deixadas pelos vereadores cassados. O que não vai mais acontecer após a anulação da sentença que ocorreu por unanimidade. O juiz Fernando Pinheiro relatou o processo na Segunda Instância.

Fonte: Da Redação

