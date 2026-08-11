NOTÍCIAS

TRE-RR derruba cassação de vereadores Adnan Lima e Roberto Franco

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em TRE-RR derruba cassação de vereadores Adnan Lima e Roberto Franco


Adnan Lima e Roberto Costa – Foto: Reprodução/Instagram

O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) derrubou a cassação dos vereadores Adnan Lima e Roberto Franco, ambos do DC. O julgamento dos recursos ocorreu na tarde desta quinta-feira, 6.

Os parlamentares foram condenados em Primeira Instância após as eleições de 2024. A sentença aponta que o partido lançou candidaturas femininas fictícias apenas para cumprir a exigência mínima de 30% de mulheres na chapa proporcional.

Conforme a decisão inicial, a maioria delas não fez campanha, não pediu votos e apresentou contas praticamente idênticas, todas com o mesmo valor repassado do fundo eleitoral (R$ 5.142,25).

Confissão

O processo ganhou força após a confissão do ex-vereador Ruan Kenobby. Ele admitiu que 90% das candidatas foram incluídas apenas para cumprir a cota. Além disso, afirmou que elas recebiam R$ 1 mil mensais só para simular participação na disputa. Conforme o ex-parlamentar, Roberto Franco e Adnan Lima articularam o esquema.

Com a decisão, o Tribunal Eleitoral deveria recalcular os quocientes para definir quem assumiria as vagas deixadas pelos vereadores cassados. O que não vai mais acontecer após a anulação da sentença que ocorreu por unanimidade. O juiz Fernando Pinheiro relatou o processo na Segunda Instância.

Fonte: Da Redação

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Campanha de adoção de animais da Prefeitura acontece neste domingo (12), no Shopping Nova Iguaçu

Posted on Author boavistaagora.com.br

Campanha de adoção de animais da Prefeitura acontece neste domingo (12), no Shopping Nova Iguaçu 10 de julho de 2026 Adotar um animal é um gesto que transforma vidas e contribui para a redução do abandono de cães e gatos. Com esse propósito, a Prefeitura de Nova Iguaçu realiza, no próximo domingo (12), mais uma […]
NOTÍCIAS

Máquinas de bronzeamento artificial são apreendidas por representarem risco à saúde

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Polícia Civil A Polícia Civil de Roraima (PCRR) com o Departamento de Vigilância Sanitária Municipal de Boa Vista (Devisa) deflagraram a Operação “Marquinha Proibida” nesta sexta-feira, 13. Ação resultou na apreensão de 18 câmaras de bronzeamento artificial com radiação UV (ultravioleta), equipamentos proibidos no Brasil e associados a graves riscos à saúde. Como, […]
NOTÍCIAS

Boa Vista recebe o Circuito Caixa Sunset Run neste sábado,7

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Divulgação/Semuc/PMBV Entusiastas de corrida de Boa Vista terão a oportunidade de participar da primeira edição da corrida do ‘Circuito CAIXA Sunset Run’. O evento será realizado neste sábado, dia 7 de junho, com largada marcada para 17h, em frente ao Roraima Garden Shopping, localizado na avenida Ville Roy, no bairro Caçari. Com percurso de 5 km nas categorias […]