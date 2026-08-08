Cinema Pontos MIS | Programação de Agosto – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, convida você para aproveitar a programação gratuita do Cinema Pontos MIS neste mês de agosto.
Confira as sessões:
Cineteatro da Estação Cidadania Cultura – Avenida João Rodrigues Alckmin, 1589 – Parque do Sol
11/08 (terça-feira) – 15h – Meninos de Kichute (2009).
13/08 (quinta-feira) – 15h – Ernesto No País Do Futebol + Bá + Naiá E A Lua (2009).
Auditório Frei Galvão – Praça Conselheiro Rodrigues Alves, 48, 1º andar, Centro
18/08 (terça-feira) – 15h – O Cinema dos Meus Olhos (2013).
20/08 (quinta-feira) –15h – Sabotagem (1936).
Confira os endereços e mais informações na arte e venha prestigiar essa programação especial!