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Cinema Pontos MIS | Programação de Agosto – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

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A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, convida você para aproveitar a programação gratuita do Cinema Pontos MIS neste mês de agosto.

 

 Confira as sessões:

 

 Cineteatro da Estação Cidadania Cultura – Avenida João Rodrigues Alckmin, 1589 – Parque do Sol

 11/08 (terça-feira) – 15h – Meninos de Kichute (2009).

 13/08 (quinta-feira) – 15h – Ernesto No País Do Futebol + Bá + Naiá E A Lua (2009). 

 

 Auditório Frei Galvão – Praça Conselheiro Rodrigues Alves, 48, 1º andar, Centro

 18/08 (terça-feira) – 15h – O Cinema dos Meus Olhos (2013).

 20/08 (quinta-feira) –15h – Sabotagem (1936).

 

Confira os endereços e mais informações na arte e venha prestigiar essa programação especial! 

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