Campanha Antirrábica na área urbana de Boa Vista acontece neste sábado, confira os pontos de vacinação



Foto: Divulgação/SEMUC



A Campanha de Vacinação Antirrábica da Prefeitura de Boa Vista na área urbana do município segue neste sábado, 8. Dessa forma acontece em vários pontos do município. A vacinação é gratuita e ocorre durante todos os sábados de agosto, das 8h às 17h.

De acordo com a gestão municipal, para garantir a imunização, basta levar o animal junto com o cartão de vacina. Contudo, é necessário atentar para o transporte dos animais. A orientação para os tutores de gatos, conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), é levá-los em caixas apropriadas. Do mesmo modo, em outros recipientes seguros.

A medida, portanto, visa evitar possíveis fugas. Assim, garantir a segurança dos pets e das equipes da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ).

A vacinação de cães e gatos é a principal estratégia de prevenção da raiva, ou seja, doença grave que pode ser fatal para animais e seres humanos. Caso o animal ainda não tenha o documento, as equipes entregam na hora.

Confira os pontos de vacinação deste sábado

Escola Municipal Ana Sandra Nascimento Queiroz – Av. Consolação de Matos, 623, Cidade Satélite

Av. Consolação de Matos, 623, Cidade Satélite Escola Municipal Vovó Júlia – Av. Mário Homem de Melo, 4665, Caimbé

Av. Mário Homem de Melo, 4665, Caimbé Escolinha Municipal Vila Jardim – Av. Jardim, Conjunto Vila Jardim

Av. Jardim, Conjunto Vila Jardim Faculdade Estácio – Rua Jornalista Humberto Silva, 308, União

Rua Jornalista Humberto Silva, 308, União João de Barro (chácaras) – Volante (Ruas do bairro)

Volante (Ruas do bairro) João de Barro (tenda da associação) – Rua Saracura, Lote 30, Quadra 70

Rua Saracura, Lote 30, Quadra 70 Monte Cristo (Tenda) – Ao lado da guarita da UFRR – Campus Cauamé

Ao lado da guarita da UFRR – Campus Cauamé Monte das Oliveiras – Volante (ruas do bairro)

Volante (ruas do bairro) Praça Mané Garrincha – Av. Mário Homem de Melo, Tancredo Neves

Av. Mário Homem de Melo, Tancredo Neves UBS Alceste Madeira de Almeida – Rua Macau, 950, Said Salomão

Rua Macau, 950, Said Salomão UBS Asa Branca – Rua Francisco Custódio de Andrade, 505

Rua Francisco Custódio de Andrade, 505 UBS Aygara Motta Pereira – Rua J, 256, Cidade Satélite

Rua J, 256, Cidade Satélite UBS Buritis – Rua Raimundo Filgueiras, 661

Rua Raimundo Filgueiras, 661 UBS Cinturão Verde – Rua Santa Clara, 1081

Rua Santa Clara, 1081 UBS Dr. Dalmo Silva Feitosa – Rua Austrália, 700, Cauamé

Rua Austrália, 700, Cauamé UBS Dr. Robério Ribeiro – Rua Sardinha, S/N, Santa Tereza

Rua Sardinha, S/N, Santa Tereza UBS Dr. Silvio Leite – Rua Vicente Tavares de Melo, 600

Rua Vicente Tavares de Melo, 600 UBS Hélio Macêdo – Rua Joca Farias, S/N, Jardim Caranã

Rua Joca Farias, S/N, Jardim Caranã Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ) – Av. Centenário, 469, Centenário

Fonte: Da Redação

