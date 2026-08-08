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Campanha Antirrábica na área urbana de Boa Vista acontece neste sábado, confira os pontos de vacinação

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Foto: Divulgação/SEMUC

A Campanha de Vacinação Antirrábica da Prefeitura de Boa Vista na área urbana do município segue neste sábado, 8. Dessa forma acontece em vários pontos do município. A vacinação é gratuita e ocorre durante todos os sábados de agosto, das 8h às 17h.

De acordo com a gestão municipal, para garantir a imunização, basta levar o animal junto com o cartão de vacina. Contudo, é necessário atentar para o transporte dos animais. A orientação para os tutores de gatos, conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), é levá-los em caixas apropriadas. Do mesmo modo, em outros recipientes seguros.

A medida, portanto, visa evitar possíveis fugas. Assim, garantir a segurança dos pets e das equipes da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ).

A vacinação de cães e gatos é a principal estratégia de prevenção da raiva, ou seja, doença grave que pode ser fatal para animais e seres humanos. Caso o animal ainda não tenha o documento, as equipes entregam na hora.

Confira os pontos de vacinação deste sábado

  • Escola Municipal Ana Sandra Nascimento Queiroz – Av. Consolação de Matos, 623, Cidade Satélite
  • Escola Municipal Vovó Júlia – Av. Mário Homem de Melo, 4665, Caimbé
  • Escolinha Municipal Vila Jardim – Av. Jardim, Conjunto Vila Jardim
  • Faculdade Estácio – Rua Jornalista Humberto Silva, 308, União
  • João de Barro (chácaras) – Volante (Ruas do bairro)
  • João de Barro (tenda da associação) – Rua Saracura, Lote 30, Quadra 70
  • Monte Cristo (Tenda) – Ao lado da guarita da UFRR – Campus Cauamé
  • Monte das Oliveiras  – Volante (ruas do bairro)
  • Praça Mané Garrincha  – Av. Mário Homem de Melo, Tancredo Neves
  • UBS Alceste Madeira de Almeida – Rua Macau, 950, Said Salomão
  • UBS Asa Branca – Rua Francisco Custódio de Andrade, 505
  • UBS Aygara Motta Pereira – Rua J, 256, Cidade Satélite
  • UBS Buritis – Rua Raimundo Filgueiras, 661
  • UBS Cinturão Verde – Rua Santa Clara, 1081
  • UBS Dr. Dalmo Silva Feitosa – Rua Austrália, 700, Cauamé
  • UBS Dr. Robério Ribeiro – Rua Sardinha, S/N, Santa Tereza
  • UBS Dr. Silvio Leite – Rua Vicente Tavares de Melo, 600
  • UBS Hélio Macêdo – Rua Joca Farias, S/N, Jardim Caranã
  • Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ) – Av. Centenário, 469, Centenário

Fonte: Da Redação

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