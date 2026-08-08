Prefeitura recebe inscrições para o Cruzeirinho 2026 até a próxima sexta-feira (14) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba encerra na próxima sexta-feira (14) o prazo de inscrições para a 46.ª edição do Torneio Aberto de Futsal para Crianças e Adolescentes – Cruzeirinho 2026. As equipes interessadas devem solicitar as orientações e o formulário de participação à Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), pelos e-mails: cruzeirinho@sorocaba.sp.gov.br ou cruzeirinhosorocaba@gmail.com, e cumprir os critérios estabelecidos.

O Cruzeirinho 2026, organizado com apoio da Fundação Ubaldino do Amaral (FUA), tem por objetivo incentivar a qualidade de vida, a integração social e o intercâmbio esportivo das crianças e adolescentes de Sorocaba e região por meio da prática do futsal.

O torneio terá três categorias mistas, com disputas pelo Sub-8 (nascidos entre 2018 e 2019), Sub-10 (nascidos entre 2016 e 2017) e Sub-12 (nascidos entre 2014 e 2015); duas categorias masculinas, pelo Sub-14 (nascidos entre 2012 e 2013) e Sub-16 (nascidos entre 2010 e 2011); e duas categorias femininas, pelo Sub-14 (nascidos entre 2012 e 2015) e Sub-16 (nascidos entre 2010 e 2011).

Nesta edição, além da competição principal, será realizado o Festival Cruzeirinho 2026, com a participação de equipes mistas, das categorias Sub-8 (nascidos entre 2018 e 2019) e Sub-10 (nascidos entre 2016 e 2017).

Como participar

As equipes devem preencher a ficha de inscrição, no formato Excel, e pagar uma taxa de R$ 100 ao Fundo de Apoio ao Desporto Amador (Fadas), por meio de transferência ou depósito no Banco do Brasil (agência 2923-8, conta corrente nº 45349-8 e CNPJ 46.634.044/0001-74). Os arquivos devem ser enviados para os e-mails: cruzeirinho@sorocaba.sp.gov.br ou cruzeirinhosorocaba@gmail.com.

Posteriormente, para efetivar a presença na competição, um responsável pelo time deverá apresentar a ficha de inscrição preenchida e assinada, além do recibo de depósito bancário, até o dia 14 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h, na Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Rua Souza Pereira, 440 – 1.º andar, Centro).

O Cruzeirinho 2026 será disputado pelo sistema de eliminatória simples para todas as classes e categorias. Os campeões e vice-campeões de cada categoria receberão troféu e medalhas personalizadas. Já o Congresso Técnico ocorrerá no próximo dia 29, às 9h, em local a ser divulgado em breve. No congresso, haverá sorteio das equipes para emparceiramento nas chaves, além de um seminário com o tema “Esporte para Crianças”.

Festival Cruzeirinho

Já o Festival Cruzeirinho 2026 será realizado no dia 26 de setembro (sábado), com a participação de equipes mistas, das categorias Sub-8 (nascidos entre 2018 e 2019) e Sub-10 (nascidos entre 2016 e 2017). Os participantes disputarão diversos jogos em um único dia, com regras e espaços adaptados. Ao final, todos os participantes receberão medalhas personalizadas.

As inscrições para o Festival devem ser feitas mediante entrega à Sequav de um formulário próprio, preenchido e assinado, e comprovante de transferência ou depósito bancário de taxa de R$ 50, destinada ao Fadas, no Banco do Brasil (agência 2923-8, conta corrente nº 45349-8 e CNPJ 46.634.044/0001-74).

Os documentos devem ser igualmente entregues à Sequav até o próximo dia 14, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3212-7282 ou pelos e-mails cruzeirinho@sorocaba.sp.gov.br ou cruzeirinhosorocaba@gmail.com.