ENTRETENIMENTO

Episódio de Afiadas debate redes sociais e segurança digital

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Por MRNews

A TV Brasil exibe, nesta sexta-feira (7), às 23h, o sétimo episódio da série Afiadas. Com o tema cidadania digital e segurança na internet, o capítulo Caiu na Rede É Verde aborda os impactos das redes sociais e do ambiente digital na rotina de adultos, crianças e adolescentes.

No novo episódio, Dona Márcia decide investir de vez nas redes sociais para aumentar a visibilidade do salão. Determinada a competir com o estabelecimento rival administrado por Sheila, ela passa a exigir que as funcionárias produzam conteúdo para a internet, gravem vídeos e participem das tendências do momento para impulsionar o engajamento do perfil do negócio.

Enquanto lida com as novas demandas impostas pela chefe, Samantha enfrenta uma preocupação pessoal. Ao perceber que o filho está cada vez mais envolvido com jogos online e conversas pela internet, ela começa a questionar os riscos do ambiente digital para crianças e adolescentes. A descoberta de mensagens e códigos que não compreende desperta dúvidas sobre segurança, exposição e acompanhamento do uso das tecnologias pelos mais jovens.

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Série

Afiadas acompanha a rotina do salão de beleza de Dona Márcia, interpretada por Heloísa Périssé, e de suas funcionárias Adrielly, vivida por Pretha Sousa, Samantha (Carol Portes) e Jéssica, personagem de Veronica Debom. A narrativa é conduzida pelo olhar de Adrielly, que registra o dia a dia na capital federal com o celular e constrói um diário em movimento sobre a cidade, as pessoas e suas próprias descobertas.

A partir das situações vividas pelas personagens, o capítulo aborda a relação entre meio ambiente, saúde e soberania alimentar. A série também discute como escolhas aparentemente individuais, como o que comer e como se alimentar melhor, são atravessadas por renda, rotina de trabalho, território, informação e acesso a políticas públicas.

Serviço

Afiadas – Episódio 7: Caiu na Rede É Verde
Tema: Cidadania digital e segurança na internet
Exibição: sexta-feira (7), às 23h, na TV Brasil

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Multiplataforma

O programa Afiadas também pode ser assistido por meio do canal do YouTube da emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), além do aplicativo TV Brasil Play.

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

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