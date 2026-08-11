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Diálogos Internacionais apresenta experiência de mobilidade estudantil em Portugal – IFSP

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Live acontece no dia 13 de agosto, a partir das 14h

O sexto episódio da segunda temporada do programa Diálogos Internacionais recebe, na próxima quinta-feira, 13 agosto, o estudante do bacharelado em Engenharia Elétrica do IFSP do Campus Sertãozinho, Henrique Cruz Campana, atualmente em intercâmbio internacional em Portugal.

No episódio, que vai ao ar às 14h30, Henrique vai falar sobre sua experiência de estudo fora do país. Ele foi contemplado pelo Edital nº 45/202, que trata do Programa de Mobilidade Estudantil Internacional 2026.1 para Portugal, México e Espanha, no formado autocusteio. 

Sobre o programa 

Promovido pela Coordenadoria de Relações Internacionais do IFSP (Arinter), o Diálogos Internacionais tem como objetivo divulgar as ações de internacionalização da instituição, tanto para a comunidade interna quanto para o público externo. 

A cada episódio, o programa apresenta relatos de experiências docentes e discentes nos eixos de Educação, Pesquisa e Extensão, desenvolvidas por meio de parcerias com instituições estrangeiras. A iniciativa também aborda informações sobre mobilidade estudantil internacional e as possibilidades de participação de servidores técnico-administrativos no contexto da internacionalização educacional. 

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