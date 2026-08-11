ENTRETENIMENTO

Petrobras tem lucro líquido de R$ 52,4 bi no segundo trimestre

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Petrobras tem lucro líquido de R$ 52,4 bi no segundo trimestre

Por MRNews

A Petrobras teve lucro líquido de R$ 52,4 bilhões (US$ 10,4 bilhões) no segundo trimestre de 2026, 97% a mais em comparação ao mesmo período de 2025. Esse é um dos maiores resultados trimestrais da série histórica.

Segundo a empresa, o resultado foi marcado por recordes na produção de óleo, que atingiu 2,7 milhões de barris por dia; ao fator de utilização do parque de refino de 101%; e crescimento das exportações, que chegaram a quase um milhão de barris por dia.

A elevada utilização do parque de refino levou a produção de 509 mil barris de petróleo por dia de diesel S10 e 109 mil de querosene de aviação.

Trump assina decretos e restringe cidadania por nascimento

Polícia Federal indicia 16 pessoas por queda de avião da Voepass

Já a produção de derivados atingiu 1,9 milhão de barris por dia, que representa um crescimento de 5,6% comparada ao primeiro trimestre de 2026.

Com o aumento da produção de derivados, houve redução das importações em 40% em relação ao trimestre anterior.

“Os recordes operacionais que alcançamos neste segundo trimestre nos levaram a um dos maiores resultados financeiros trimestrais da série histórica da Petrobras. O aumento do volume de produção de óleo e de derivados, combinado ao Brent mais alto, fortaleceu nossa geração de caixa”, avaliou o diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores, Fernando Melgarejo

Investimentos

Foram investidos R$ 26,7 bilhões (US$ 5,3 bilhões) no segundo trimestre de 2026. Deste valor, 82% foram destinados para o segmento de exploração e produção.

Pix amplia participação nos pagamentos em bares e restaurantes

Ninguém acerta Mega-Sena; prêmio acumula para R$ 165 milhões

Neste trimestre, destacam-se os investimentos na construção das unidades P-80, P-82 e P-83, com entrada em operação prevista para 2027.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Que Horas Começa Temperatura Máxima e FANTÁSTICO?

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 23/06. Programação de Domingo na Globo – 23/06/2024   No próximo domingo, 23 de junho de 2024, a programação da Globo está repleta de atrações emocionantes e diversificadas, garantindo entretenimento de qualidade […]
ENTRETENIMENTO

MS segue sem casos confirmados de sarampo em 2025 e nota técnica mantém vigilância e bloqueio vacinal

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Documento da SES orienta intensificação de ações em municípios fronteiriços e reforça a importância da vacinação Mato Grosso do Sul permanece sem casos confirmados de sarampo em 2025, segundo a Nota Técnica nº 6/2025 da SES (Secretaria de Estado de Saúde). Até o momento, o Estado registrou 84 notificações da doença, sendo 48 […]
ENTRETENIMENTO

Hugo Calderano pega alemão Benedikt Duda na final em Foz do Iguaçu

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews O mesatenista Hugo Calderano disputa neste domingo (3), a partir das 18h, a decisão do WTT Star Contender Foz do Iguaçu contra o alemão Benedikt Duda (12º). O torneio é a etapa brasileira do circuito mundial de tênis de mesa. O brasileiro levou a melhor no único confronto entre eles em eventos internacionais: […]