Procon Móvel atenderá na região central na próxima semana – Agência de Notícias

6 de agosto de 2026
14:33
Por: Vinicius Castanho
O Procon Móvel, na próxima semana, prestará atendimentos na região central de Sorocaba na segunda (10), na quarta (12) e na sexta-feira (14). Sem a necessidade de agendamento prévio, a população poderá recorrer aos serviços relacionados aos direitos do consumidor, participar do Programa de Apoio ao Superendividado (PAS) ou renegociar suas dívidas.
Na segunda-feira (10), das 9h às 13h, a unidade itinerante estará na Praça Coronel Fernando Prestes, no Centro. Já na quarta (12) e na sexta-feira (14), das 9h às 13h, os atendimentos ocorrerão no Terminal São Paulo, com acesso pela Rua Leopoldo Machado, 259, Centro.
O Procon Sorocaba, vinculado à Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Governo (Segov), atua na proteção e na defesa dos direitos do consumidor. No Procon Móvel, são feitos registros de solicitações e abertura de reclamações referentes ao direito do consumidor, além de orientações e encaminhamentos.
O atendimento presencial também está disponível na sede do Procon Municipal, que fica na Avenida Antônio Carlos Comitre, 331, Campolim, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira; e nas Casas do Cidadão, também de segunda a sexta-feira: nas unidades Paço Municipal, Éden, Itavuvu, Ipanema, Ipiranga, Nogueira Padilha e Brigadeiro Tobias, das 8h às 17h, e na unidade Pátio Cianê Shopping, das 10h às 19h.
O consumidor que tiver dúvidas, identificar ou suspeitar de irregularidades ainda pode acionar o Procon Sorocaba, por meio do WhatsApp: (15) 99111-7448 e do site: http://procon.sorocaba.sp.gov.br/.