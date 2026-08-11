IFSP debate políticas culturais e troca experiências no Forcult Sudeste – IFSP

Evento realizado em Juiz de Fora (MG) reuniu instituições públicas para discutir a gestão cultural

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) participou do VIII Fórum Nacional de Gestão Cultural das Instituições de Ensino Superior da Região Sudeste (Forcult Sudeste), realizado entre os dias 2 e 4 de agosto, em Juiz de Fora (MG). O encontro foi organizado pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e reuniu representantes de instituições públicas de ensino superior da região para discutir políticas e estratégias de fortalecimento da cultura no ambiente acadêmico.

A programação abordou temas relacionados ao campo da Cultura e Educação. Entre os destaques estiveram as mesas de debate sobre o marco regulatório da cultura nas instituições públicas de ensino superior, políticas de formação em cultura, institucionalização das ações culturais nas instituições de ensino e o papel da cultura como missão estratégica das universidades e institutos federais.

O fórum também promoveu atividades culturais e visitas técnicas a espaços de referência da UFJF e da cidade de Juiz de Fora. Os participantes visitaram o Planetário da universidade, que sediava a exposição do Museu de Arqueologia e Etnografia Americana e a apresentação “Calendário Maia na Ciência”, além dos espaços do Museu de Arte Murilo Mendes, ao Memorial da República Presidente Itamar Franco e ao Cine-Theatro Central e puderam assistir apresentações do Coral e da Orquestra Sinfônica Pró-Música da UFJF.

O IFSP foi representado pelo coordenador de Ações Socioculturais da Diretoria de Articulação Extensionista da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Thiago Rodrigues Schulze, com o propósito de identificar possibilidades de novos projetos e ações em conjunto com as demais instituições de ensino participantes.