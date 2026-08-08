Suspeito de invadir casa e tentar matar guarda municipal é preso em Boa Vista



Foto: Divulgação/PCRR



Um homem de 29 anos, investigado por tentar matar um guarda municipal de 28 anos, foi preso nesta quinta-feira (6), no bairro Jóquei Clube, zona Oeste de Boa Vista. O crime aconteceu na noite do dia 23 de julho, em uma residência no bairro Operário.

Conforme apurado, o suspeito, inconformado com o fim do relacionamento com a ex, entrou na casa dela usando uma cópia da chave da residência. Ao entrar, ele pegou a arma de fogo do guarda municipal, atual companheiro da mulher, e efetuou um disparo que atingiu a barriga da vítima, que só socorrida em estado grave e submetida a uma cirurgia de emergência. O investigado fugiu.

A Polícia Civil de Roraima reuniu depoimentos, imagens, documentos médicos e outros elementos técnicos que comprovaram indícios suficientes de autoria do crime.

A equipe da Delegacia Geral de Homicídios (DGH) localizou o homem enquanto aguardava atendimento em uma lanchonete nas proximidades de um posto de combustíveis. Após a abordagem, os policiais civis cumpriram o mandado de prisão preventiva.

Ele passou por audiência de custódia na manhã desta sexta-feira, 7.

Fonte: Da Redação

