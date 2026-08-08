NOTÍCIAS

UEMS recebe inscrições de voluntários para ensinarem Português para Migrantes Internacionais

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em UEMS recebe inscrições de voluntários para ensinarem Português para Migrantes Internacionais

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para selecionar voluntários para o Curso de Português para Migrantes Internacionais. A ação de extensão é realizada por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC) e integra o módulo Português como Língua de Acolhimento (PLAc) do programa UEMS Acolhe.

Para participar, não é exigida graduação específica nem formação pedagógica em língua portuguesa. A atuação é 100% voluntária, e os colaboradores voluntários receberão certificado de participação, condicionado ao cumprimento de no mínimo 75% de frequência nas atividades. Todos os selecionados passarão por capacitação on-line obrigatória com conteúdos teóricos e práticos para a condução das aulas.

Locais de atuação e vagas 

O curso está estruturado para atendimento em oito municípios sul-mato-grossenses: Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Nova Andradina, Cassilândia, Sidrolândia, Naviraí e Corumbá. A demanda por novos colaboradores voluntários para ministrar as aulas concentra-se nas cidades de Dourados, Ponta Porã, Corumbá e Nova Andradina.

Estrutura e histórico do programa 

O módulo possui carga horária total de 60 horas-aula. O programa engloba ações de ensino do idioma, mediação cultural e suporte comunitário voltados a refugiados, apátridas e migrantes em situação de vulnerabilidade. A equipe do projeto conta com colaboradores de diversas áreas do conhecimento, incluindo Letras, Pedagogia, Enfermagem, Direito, Administração, Economia, Medicina Veterinária, Turismo, Geografia e História.

Além das aulas de português, o programa desenvolve ações de extensão voltadas ao acesso a conhecimentos, direitos linguísticos e suporte à comunidade migrante internacional no estado.

Em 2025, a iniciativa registrou a atuação de 237 colaboradores voluntários e totalizou 575 alunos concluintes distribuídos por oito cidades do estado. Desde o início das atividades, em 2017, o programa soma mais de cinco mil migrantes atendidos em cursos de português, oficinas de integração, apoio humanitário, formação de agentes de acolhimento e ações binacionais, que incluem atividades realizadas na Bolívia.

Regularização documental e menção de órgãos oficiais 

Em 2024, o UEMS Acolhe foi integrado ao programa de auxílio ao acesso à regularização migratória. A medida possibilita o suporte aos migrantes para a solicitação e renovação do Registro Nacional Migratório (RNM), junto à Polícia Federal, e para a solicitação do Cadastro de Pessoa Física (CPF), junto à Receita Federal, visando mitigar barreiras linguísticas e documentais.

O programa também foi citado em relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o acompanhamento nacional de ações direcionadas a pessoas refugiadas no Brasil, constando no documento ao lado de outras entidades do país no levantamento de boas práticas.

SERVIÇO

  • Atividade: Trabalho voluntário no Curso de Português para Migrantes Internacionais (UEMS Acolhe)
  • Caráter da participação: 100% voluntária
  • Certificação: Emissão de certificado de participação para quem cumprir, no mínimo, 75% das atividades
  • Período de inscrição: De 27/07 a 09/08
  • Link para inscrição: Formulário de Inscrição
  • Capacitação on-line (Obrigatória):

– Primeira etapa: 21/08 (das 19h às 21h) ou 22/08 (das 9h às 11h)

– Segunda etapa: 28/08 (das 19h às 21h) ou 29/08 (das 9h às 11h)

  • Início das reuniões de trabalho: A partir de 31/08, integração às reuniões do Grupo de Trabalho (GT) de Acolhimento


Comunicação UEMS

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

IFSP anuncia eixos tecnológicos e investimento de R$ 18 milhões para implantação do Campus São Vicente – IFSP

Posted on Author boavistaagora.com.br

Audiência pública anunciou áreas prioritárias e marca um passo decisivo para o futuro da educação e do desenvolvimento da Baixada Santista osasco_audiencia3 images/2025/09-setembro/3aAudSV/IMG_4851.jpeg images/2025/09-setembro/3aAudSV/IMG_4845.jpeg images/2025/09-setembro/3aAudSV/IMG_4771.jpeg images/2025/09-setembro/3aAudSV/IMG_4783.jpeg images/2025/09-setembro/3aAudSV/IMG_4795.jpeg images/2025/09-setembro/3aAudSV/IMG_4807.jpeg images/2025/09-setembro/3aAudSV/IMG_4814.jpeg images/2025/09-setembro/3aAudSV/IMG_4827.jpeg images/2025/09-setembro/3aAudSV/IMG_4874.jpeg images/2025/09-setembro/3aAudSV/IMG_4830.jpeg images/2025/09-setembro/3aAudSV/IMG_4778.jpeg O auditório da Câmara Municipal de São Vicente estava lotado. Autoridades, representantes de instituições de ensino, lideranças comunitárias e moradores se reuniram para […]
NOTÍCIAS

Semob-JP reforça atendimento digital durante o Dia de Corpus Christi e festas juninas

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) informa que, entre os dias 19 (quinta-feira) e 24 (terça-feira), o atendimento administrativo ao público será realizado exclusivamente por meio digital, através do site portal.semobjp.pb.gov.br. A medida segue o ponto facultativo de Corpus Christi (19) e da segunda-feira (23) decretados pela Prefeitura de João Pessoa, […]
NOTÍCIAS

Emlur atende 10 bairros com serviços de roço e capinação nesta quinta-feira

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) atende 10 bairros de João Pessoa com serviços de roçagem, capinação e pintura de meio-fio, nesta quinta-feira (17). As localidades beneficiadas com as ações de conservação da cidade são Bessa, Jardim Treze de Maio, Bairro dos Estados, Torre, Jaguaribe, Mumbaba, Valentina Figueiredo, Cuiá, Ernesto Geisel e Água […]