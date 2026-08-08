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Atenção, motoristas! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

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A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, informa que, a partir de segunda-feira, 10 de agosto, será implantada, em caráter experimental, uma alteração no trânsito no cruzamento entre a Rua Alberto Barbeta e a Rua Diacuí (acesso ao Cemitério do Pedregulho).

 A principal mudança será para quem trafega pela Rua Alberto Barbeta, no sentido bairro–centro. Com a nova sinalização, os motoristas deverão parar no cruzamento, dando preferência aos veículos que realizam a conversão para a Rua Diacuí.

A medida tem como objetivo melhorar a organização do trânsito, aumentar a segurança viária e proporcionar mais fluidez na circulação de veículos.

Durante o período de testes, as equipes da Secretaria acompanharão o comportamento do tráfego e, se necessário, poderão realizar ajustes.

 Fique atento à nova sinalização, respeite as regras de trânsito e dirija com segurança. A colaboração de todos é fundamental para o sucesso da mudança.

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