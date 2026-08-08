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Ventania no Rio adia Botafogo x Fluminense pelo Brasileirão Feminino

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou o adiamento da partida entre Botafogo e Fluminense, que seria realizada às 21h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira (7), no Estádio Nilton Santos, devido às condições climáticas no Rio de Janeiro. O confronto foi reagendado para segunda-feira (10), às 18h, no mesmo local.

Segundo a entidade, a decisão foi tomada em comum acordo com os clubes, após o município entrar no estágio operacional nível 3 (de 5), que significa que uma ou mais ocorrências estão impactando a cidade. A previsão do Sistema Alerta Rio, serviço local de meteorologia, é de que as rajadas de vento atinjam até 90 quilômetros por hora (km/h) nas próximas horas.

Pela manhã, moradores receberam, nos aparelhos celulares, alertas de ventos fortes e recomendações para evitarem deslocamentos desnecessários.

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Já no início da tarde, com a entrada no Estágio 3, o governo do Estado e a Prefeitura do Rio orientaram que atividades não essenciais tivessem o encerramento antecipado.

A 15ª rodada do Brasileirão Feminino, portanto, começa neste sábado (8), com dois jogos. Às 15h, Atlético-MG e Bahia se enfrentam na Arena Gregorão, em Contagem (MG). Já às 16h, a Ferroviária recebe o Palmeiras na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), com transmissão ao vivo da TV Brasil.

Na segunda, às 21h, a bola volta a rolar na tela da emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), com América-MG e Flamengo, que medem forças na Arena Urbsan, em Betim (MG).

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