Neste sábado (08), a Prefeitura de Guaratinguetá realiza mais uma edição do programa “Sábado Saúde”

As Unidades de Saúde dos bairros Tamandaré, Cohab, Pedregulho, Engenheiro Neiva, Parque São Francisco e São Manoel, estarão abertas, das 8h às 12h, oferecendo consultas médicas para pacientes que aguardam na fila de espera.

Além dos atendimentos, também será realizada a atualização da caderneta de vacinação, com imunização disponível para pessoas de todas as faixas etárias, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

Criado pela atual gestão e implantado em abril de 2025, o programa “Sábado Saúde” tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços de saúde, fortalecer a Atenção Primária e reduzir a demanda reprimida no município.

As ações são organizadas de forma estratégica, priorizando as unidades com maior necessidade de atendimento, contribuindo para mais agilidade, organização e qualidade nos serviços prestados à população.

O programa conta, atualmente, também com atendimento de médica pediatra, ampliando o cuidado com a saúde infantil no município.

Unidades participantes:

Tamandaré

Cohab

Pedregulho

Parque São Francisco

Engenheiro Neiva

São Manoel

Horário: das 8h às 12h

Mais informações: Secretaria Municipal de Saúde

(12) 3123-2900

saude@guaratingueta.sp.gov.br