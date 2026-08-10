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Neste sábado (08), a Prefeitura de Guaratinguetá realiza mais uma edição do programa “Sábado Saúde”

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As Unidades de Saúde dos bairros Tamandaré, Cohab, Pedregulho, Engenheiro Neiva, Parque São Francisco e São Manoel, estarão abertas, das 8h às 12h, oferecendo consultas médicas para pacientes que aguardam na fila de espera.

 

Além dos atendimentos, também será realizada a atualização da caderneta de vacinação, com imunização disponível para pessoas de todas as faixas etárias, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

 

Criado pela atual gestão e implantado em abril de 2025, o programa “Sábado Saúde” tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços de saúde, fortalecer a Atenção Primária e reduzir a demanda reprimida no município.

 

As ações são organizadas de forma estratégica, priorizando as unidades com maior necessidade de atendimento, contribuindo para mais agilidade, organização e qualidade nos serviços prestados à população.

 

O programa conta, atualmente, também com atendimento de médica pediatra, ampliando o cuidado com a saúde infantil no município.

 

 Unidades participantes:

 Tamandaré

Cohab

Pedregulho

Parque São Francisco

Engenheiro Neiva

São Manoel 

 

 Horário: das 8h às 12h

 

Mais informações: Secretaria Municipal de Saúde 

 (12) 3123-2900

  saude@guaratingueta.sp.gov.br

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