Por MRNews



Esposa de Luis Roberto se emociona ao se despedir do narrador

Após meses afastado para cuidar da saúde, jornalista embarcou para o Rio de Janeiro e recebeu uma declaração emocionante da mulher

O retorno de Luis Roberto ao trabalho na televisão ganhou um capítulo emocionante antes mesmo de o narrador voltar oficialmente às transmissões. A esposa do jornalista, Jacy Santos, compartilhou nas redes sociais o momento em que se despediu do marido durante o embarque para o Rio de Janeiro.

Aos 64 anos, Luis Roberto passou cerca de quatro meses afastado das atividades na Globo. O período longe das narrações ocorreu enquanto o profissional se dedicava ao tratamento de saúde.

Agora, a volta ao trabalho representa também um importante momento de recomeço na trajetória do narrador.

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Esposa de Luis Roberto publica despedida emocionante

Jacy Santos registrou em vídeo o momento em que Luis Roberto caminhava pelo aeroporto antes de embarcar com destino ao Rio de Janeiro.

Em determinado momento, o narrador olhou para a esposa, colocou uma das mãos sobre o coração e mandou um beijo.

A cena emocionou Jacy, que decidiu compartilhar o registro com seus seguidores.

Na publicação, a designer de moda celebrou o retorno do marido às atividades profissionais e destacou a felicidade de vê-lo novamente bem.

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“Tempo de recomeçar… Emocionante te ver bem, voltando pra fazer o que mais ama! Que Deus te guie e te proteja, Luis Roberto”, escreveu ela.

A mensagem rapidamente chamou a atenção de admiradores do narrador, principalmente pelo significado do retorno depois de um período longe dos microfones.

Luis Roberto ficou afastado para tratar um câncer

O afastamento do narrador aconteceu por motivos de saúde.

Em abril de 2026, a Globo informou que Luis Roberto havia sido diagnosticado com uma neoplasia na região cervical e precisaria se afastar das atividades profissionais para realizar o tratamento.

Durante os meses seguintes, o jornalista manteve uma presença mais discreta nas redes sociais e passou a dedicar sua rotina aos cuidados médicos.

Em julho, Luis Roberto revelou que havia concluído o tratamento contra um câncer de cabeça e pescoço.

A notícia trouxe alívio aos fãs e colegas de profissão, que passaram a aguardar seu retorno às transmissões esportivas.

Narrador não participou da Copa do Mundo

O período de afastamento fez com que Luis Roberto também ficasse fora de um dos principais eventos esportivos do ano: a Copa do Mundo de 2026.

A ausência foi sentida pelos telespectadores que estão acostumados com a voz do narrador em grandes partidas do futebol.

Agora, depois de concluir o tratamento e passar pelo período de recuperação, o jornalista está retomando gradualmente sua rotina profissional.

Retorno acontece no Maracanã

O retorno de Luis Roberto às narrações acontecerá em um palco bastante conhecido do futebol brasileiro.

O narrador estará no Maracanã, no Rio de Janeiro, para comandar a transmissão da partida entre Flamengo e Cruzeiro, pela Copa Libertadores da América.

O jogo está marcado para esta quarta-feira (12), às 21h30.

A escolha do estádio para seu retorno torna o momento ainda mais simbólico, já que o Maracanã foi palco de inúmeras narrações importantes de sua carreira.

Última narração havia sido pelo Flamengo

Antes de iniciar o período de afastamento, Luis Roberto havia narrado uma partida do Flamengo no mesmo estádio.

Sua última transmissão antes da pausa aconteceu em 5 de abril, quando o Flamengo venceu o Santos por 3 a 1.

Pouco depois, o narrador iniciou o período dedicado ao tratamento médico.

Meses mais tarde, ele está novamente a caminho do Rio de Janeiro para voltar justamente ao local onde havia feito sua última narração.

Família acompanha recuperação de perto

A publicação de Jacy Santos demonstra que a família acompanhou de perto todo o processo vivido pelo jornalista.

A despedida no aeroporto, embora simples, ganhou um significado especial porque representa o início de uma nova fase depois de meses de tratamento.

A mensagem publicada pela esposa também evidencia o sentimento de alívio e felicidade diante da recuperação do marido.

Para Luis Roberto, o retorno não representa apenas a volta ao trabalho, mas também a possibilidade de reencontrar uma atividade profissional que faz parte de sua vida há décadas.

Narrador volta em momento especial

Luis Roberto é uma das vozes mais conhecidas do jornalismo esportivo brasileiro. Ao longo da carreira, esteve presente em grandes eventos e partidas importantes, construindo uma relação próxima com o público.

Por isso, sua ausência durante os últimos meses foi percebida pelos telespectadores.

O retorno ao vivo, agora confirmado para uma partida no Maracanã, deve ser acompanhado com atenção pelos fãs do narrador.

A expectativa não envolve apenas a transmissão esportiva, mas também o significado pessoal desse momento após o período de tratamento.

Uma nova fase para Luis Roberto

A despedida registrada por Jacy Santos resume o sentimento que acompanha o retorno do jornalista: depois de meses de cuidados com a saúde, Luis Roberto está novamente a caminho dos estúdios e dos estádios.

O gesto feito pelo narrador no aeroporto, colocando a mão sobre o coração e mandando um beijo para a esposa, acabou transformando uma simples despedida em uma cena carregada de emoção.

Agora, a expectativa fica para sua volta ao microfone.

Na quarta-feira (12), no Maracanã, Luis Roberto deverá retomar oficialmente as narrações em uma partida de peso pela Libertadores.

Para os fãs, será a oportunidade de ouvir novamente uma das vozes mais marcantes do futebol brasileiro.

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