Sabão registra diferença de mais de R$ 26 em pesquisa de preços para produtos de limpeza e higiene pessoal

O sabão líquido Omo 5 litros registra a maior diferença nos preços, R$ 26,09, em pesquisa realizada pelo Procon de João Pessoa para produtos de limpeza e de higiene pessoal em supermercados da Capital. O produto oscila entre R$ 52,90 (Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa) e R$ 78,99 (Rede Compras – Aeroclube), variação de 49,32%.

Como a maior variação nos preços, a pesquisa traz outro tipo de sabão, o em pó (saco) Ala 400g, 159,85%, com oscilação entre R$ 2,69 (Menor Preço – Bairro dos Estados) e R$ 6,99 (Manaíra – Manaíra), diferença de R$ 4,30.

A pesquisa foi realizada em 13 estabelecimentos e traz preços de 90 itens, a exemplo de creme dental, sabonete, papel higiênico, amaciante de roupa, água sanitária, sabão (em pó, barra e líquido), detergente, desinfetante, álcool, entre outros produtos.

O sabão também é responsável pela segunda e terceira maiores diferenças do levantamento: o líquido Tixan Ipê 3 litros, R$ 21,91, oscila entre R$ 35,99 (Rede Compras – Aeroclube) e R$ 57,90 (Atacadão – Geisel), variação de 60,88%; e o em pó (saco) Omo 1,6 quilo, R$ 20,59, com preços entre R$ 14,40 (Atacadão – Geisel) e R$ 34,99 (Assis – Mangabeira VIII/Cidade Verde), variação de 142,99%.

Creme dental – O Procon-JP apresenta, ainda, duas outras variações bem significativas. No creme dental Oral B (dentes brancos) 70g, 157,59%, com preços entre R$ 3,49 (Manaíra – Manaíra) e R$ 8,99 (Menor Preço – Bairro dos Estados), diferença de R$ 5,50; e no creme dental Colgate Total 90g, 150,30%, oscilando entre R$ 4,99 (Manaíra – Manaíra) e R$ 12,49 (São João – Mercado Central, Centro), diferença de R$ 7,50.

Supermercados – A pesquisa visitou os seguintes estabelecimentos: Assaí Atacadista (Epitácio Pessoa); Atacadão e Super Box Brasil (Geisel); Rede Compras (Aeroclube); Menor Preço (Bairro dos Estados); Latorre (Torre); Manaíra (Manaíra); Mercatto (Altiplano); São João (Mercado Central, Centro); Bemais (Bancários); SuperFácil (Água Fria), Assis (Mangabeira VIII/Cidade Verde); e Mendonça (Valentina).

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