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Inscrições abertas para oficina artística no Jardim Botânico de Sorocaba – Agência de Notícias

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11 de agosto de 2026

11:25

Por: Mariana Campos

A população terá a oportunidade de participar da oficina “Pausa Botânica: Tecendo Nós entre o Natural e o Digital”, com as artistas Emília Faria e Sô Maciel, que ocorrerá nos dias 18 e 22 de agosto, das 10h às 12h, no Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://tinyurl.com/oficina-jardimbotanico.

Realizada em parceria com a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), a atividade integra a exposição “Entrelaços”, em cartaz até o dia 30 de agosto no Palacete de Cristal do Jardim Botânico de Sorocaba, unindo arte, tecnologia e sustentabilidade.

Durante a atividade, Emília Faria guiará os participantes em um passeio pelas alamedas do Jardim Botânico, desacelerando os passos para olhar com atenção o chão e as árvores. Na ocasião, serão coletadas folhas secas, sementes, galhos e cascas. Cada participante criará uma composição artística em moldura, utilizando esse acervo vegetal, e poderá levar o quadro botânico para casa.

Já Sô Maciel fará breve fala sobre a coexistência entre o universo digital e o saber manual. Além disso, a artista demonstrará como a natureza inspira o artesanato ao criar peças em cerâmica utilizando impressões de folhas naturais.

De acordo com a Sema, o preenchimento do formulário não garante a vaga e, por isso, entrará em contato com os interessados, por e-mail, informando se a vaga foi ou não contemplada.

O Jardim Botânico está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações. Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, pelo e-mail: jardimbotanico@sorocaba.sp.gov.br.

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