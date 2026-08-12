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Operação tapa-buraco intensifica recuperação de vias em 52 bairros de João Pessoa

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As equipes da operação tapa-buraco, realizada pela Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra), seguem dando continuidade a recuperação da malha viária e nesta quarta-feira (12) realiza o serviço em 52 bairros. A ação tem como objetivo melhorar as condições de tráfego, aumentar a segurança de condutores e pedestres e preservar a infraestrutura urbana.

A manutenção será realizada em diversas vias dos seguintes bairros: Bessa, Bairro dos Estados, Jardim Cidade Universitária, Gramame, Cristo Redentor, Cuiá, Mangabeira, João Paulo II, José Américo, Bancários, Ernesto Geisel, Valentina Figueiredo, Manaíra, Mandacaru, Tambaú, Cabo Branco, Bairro dos Ipês, Aeroclube, Tambauzinho, Torre, Expedicionários, Centro, Alto do Mateus, Tambiá, Varadouro, Pedro Gondim, Jaguaribe, Funcionários, Grotão, Oitizeiro, Ilha do Bispo, Altiplano, Jardim Oceania, Parque Verde, Brisamar, Distrito Industrial, Planalto Boa Esperança, Miramar, Portal do Sol, Jardim Veneza, Ernani Sátiro, Costa e Silva, Cruz das Armas, Colibris, Bairro das Indústrias, Mumbaba, Treze de Maio, Alto do Céu, Costa do Sol, Paratibe e Água Fria.

A equipe de manutenção da rede de drenagem também mantém o cronograma de serviços em diversos pontos da cidade para coibir alagamentos. As ações incluem limpeza, desobstrução e recuperação de galerias e reposição de tampas e grelhas.

Atendimento – Os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa buraco, galerias, terraplenagem e iluminação pública, devem ser solicitados por meio do ‘João Pessoa na Palma da Mão’. O aplicativo está disponível nas lojas Google Play e Apple Store, gratuitamente.

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