Secretaria da Mulher de Nova Iguaçu abre inscrições para cursos gratuitos

Período de inscrições começa nesta segunda-feira (10) e vai até quinta-feira (13)

A Secretaria Municipal da Mulher de Nova Iguaçu está com inscrições abertas para 156 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional, com direito a bolsa-formação de até R$ 1 mil e cuidoteca gratuita para os filhos das participantes durante as aulas. A iniciativa oferece oportunidades nas áreas de Auxiliar de Cozinha, Maquiadora, Cuidadora de Idosos e Camareira em Meios de Hospedagem.

Podem participar mulheres a partir de 16 anos, que estejam em situação de vulnerabilidade social e econômica. As participantes também poderão deixar os filhos, de 3 a 12 anos, nas duas cuidotecas disponibilizadas pelo programa, uma na Secretaria Municipal da Mulher e outra na Universidade Estácio de Sá, durante o período das aulas.

Na Secretaria da Mulher de Nova Iguaçu serão oferecidas 60 vagas para Maquiadora, divididas em duas turmas, além de 33 vagas para Cuidadora de Idosos e outras 33 para Camareira em Meios de Hospedagem. Já o curso de Auxiliar de Cozinha terá 30 vagas e será realizado na Universidade Estácio de Sá, campus de Nova Iguaçu.

As inscrições nos cursos são presenciais e ocorrerão na Secretaria da Mulher, das 10h às 12h, e das 13h30 às 15h30. No dia 10 de agosto serão disponibilizadas vagas para quem tem interesse no curso de Auxiliar de Cozinha. Já no dia 11, para o de Cuidadora de Idosos. No dia 12 para Camareira em Meios de Hospedagem e, no dia 13, para Maquiadora.

Os cursos integram o Programa Nacional Mulheres Mil, do Ministério da Educação (MEC), dentro do ciclo “Mais Cuidados”, realizado em parceria com o Colégio Pedro II, a Secretaria Municipal da Mulher de Nova Iguaçu e a Universidade Estácio de Sá, campus Nova Iguaçu.

As alunas que tiverem frequência mínima de 75% receberão bolsa mensal de R$ 250, paga em até quatro parcelas, totalizando até R$ 1 mil ao longo da formação.

Após a divulgação do resultado final, as candidatas aprovadas deverão realizar a matrícula para garantir a vaga. Para Auxiliar de Cozinha, as matrículas serão realizadas nos dias 20 e 21 de agosto. Para Maquiadora, Cuidadora de Idosos e Camareira em Meios de Hospedagem, o período será de 25 a 27 de agosto.

Para se inscrever, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência atualizado com CEP ou autodeclaração de residência, comprovante de inscrição no CadÚnico, quando houver, além de preencher o formulário de inscrição no local. Candidatas às vagas reservadas para pessoas com deficiência (PcD) e demais grupos previstos no edital deverão apresentar a documentação específica.

As aulas de Auxiliar de Cozinha começam em 25 de agosto. Os demais cursos terão início em 1º de setembro. A previsão de término de todas as formações é 7 de dezembro de 2026.

A Secretaria Municipal da Mulher fica na Rua Terezinha Pinto, nº 297, Centro, Nova Iguaçu.